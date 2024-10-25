Минздрав ввёл запрет на продажу "Роллтона" и "Биг Бона" в Беларуси. Что известно?

📷 Фото

Опубликовано: 25.10.2024 11:25 , Обновлено: 25.10.2024

Министерство здравоохранения ввело запрет на ввоз, хранение и продажу в Беларуси продукцию российской компании "Маревен Фуд Сэнтрал". Именно эта компания занимается производством картофельного пюре и лапши быстрого приготовления таких популярных в Беларуси брендов как "Роллтон" и "БигБон".

Информацией о введённом запрете вечером 24 октября у себя на страничке в Instagram поделился белорусский фудблогер Павел Крамарь, известный под ником Мерзкий Кокобай. Он опубликовал скриншот информационного письма, которое получило руководство компании “ЮниСтор Групп”, которой принадлежит сеть магазинов “Семь пятниц” и дискаунтеров “Вожык”.

По словам Крамаря, “Роллтон” “пропал с полок”, поскольку не прошёл проверку белорусских контролирующих органов. Однако, какие именно нарушения нашли белорусские проверяющие, не уточняется.

В перечне запрещённой Минздравом продукции указано несколько десятков наименований товаров, включая бульон, вермишель быстрого приготовления, смесь для крем-супа и заправку для борща.

Впрочем, в официальный реестр опасной продукции Государственного комитета по стандартизации Беларуси, ни одна из этих позиций пока не включена. Официального комментария Минздрава касательно причин запрета данной продукции пока также не последовало.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обнаружила в продукции 6 белорусских предприятий опасные бактерии. Из-за этого продукцию этих предприятий - мясо курицы, творог, говядину и яйца - потребовали взять на «усиленный лабораторный контроль» Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси.

Россельхознадзор обнаружил в белорусском мясе сальмонеллы и листерии. Какую курицу и говядину лучше не покупать?

Ранее в этом месяце Россельхознадзор также ввёл временные ограничения на поставки ещё двух белорусских предприятий. В ведомстве заявили, что в мясе обнаружили листерии, а в молочной продукции — кишечную палочку.

Листерии в мясе, кишечная палочка в молоке. Россельхознадзор запретил продукцию двух белорусских предприятий