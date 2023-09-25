РФ выступила против понижения лимита ввоза беспошлинного товара из-за границы в Беларусь. Что известно?

Опубликовано: 25.09.2023 11:55 , Обновлено: 25.09.2023

На сайте государственного погранкомитета Беларуси появилась информация, что с 1 октября 2023 года должны снизиться беспошлинные лимиты. В российских СМИ - информация иная. Узнали, что известно.

Новость о том, что с со следующего месяца лимит изменится, появилась на официальном сайте Государственного таможенного комитета Беларуси.

Согласно информации ГПК, если сейчас в страну можно ввозить без пошлин товар на сумму до 1000 евро, то с 1 октября эта цифра снизится до 500 евро.

Штраф до 1110 рублей. В ГТК рассказали, сколько белорусы могут ездить на нерастаможенной машине

В это же время российская сторона утверждает, что говорить о понижении лимитов пока рано. Так, “Интерфакс” написал, что РФ поддерживает продление лимита в 1000 евро до 1 апреля 2024 года. Вопрос о лимите должен быть рассмотрен странами-партнерами по ЕАЭС на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 27 сентября, говорил ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

[info_b] Нынешние беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы ввели на уровне Евразийского экономического союза в апреле 2022 года — до 1 октября, а потом продлили еще на полгода — до 1 апреля 2023 года. Если превысить лимиты, то нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм превышения. Если лететь самолетом, то беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа составляют 10 000 евро и 50 килограмм. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ГТК показали, как досматривают авто белорусов на трассах страны. Что ищут?

Штраф до 3700 руб. В ГТК показали, как досматривают авто белорусов на трассах страны. Что ищут?