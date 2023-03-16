Разрешат ли белорусам после 1 апреля ввозить зарубежные товары на 1000 евро без пошлины? Ответили в ЕЭК

Опубликовано: 16.03.2023 12:37 , Обновлено: 16.03.2023

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали, в каком случае с 1 апреля в Беларуси не будут снижать лимит на беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы и оставят их на нынешнем уровне в 1000 евро.

Действие беспошлинного ввоза товаров из-за границы в Беларусь в размере 1000 евро заканчивается 1 апреля 2023 года. Чтобы продлить его, с таким предложением в ЕЭС должна обратиться одна из стран-участниц ЕАЭС, сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

По ее словам, пока “конкретных инициатив о рассмотрении данного вопроса на Совете ЕЭК” ни от одной из стран, в том числе, от Беларуси, не поступало.

Ия Малкина подчеркнула, что если данный вопрос не будет рассмотрен в ближайшее время и не будет принято новых решений, то уже 1 апреля в Беларуси будут действовать прежние лимиты.

“Это 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке”, - пояснила представительница ЕЭК.

Напомним, Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что с 1 апреля в стране изменятся ограничения на беспошлинный ввоз товаров и получение посылок из-за рубежа. На посылки из зарубежных интернет-магазинов будет действовать жесткое ограничение — максимум 200 евро и не более 31 кг.

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