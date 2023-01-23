Белорусам запретят беспошлинно получать зарубежные посылки дороже 200 евро

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Опубликовано: 23.01.2023 14:49 , Обновлено: 23.01.2023

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что с 1 апреля в стране изменятся ограничения на беспошоинный ввоз товаров и получение посылок из-за рубежа.

В комитете уточнили, что с 1 апреля на товары, ввозимые для личного пользования в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже, успновят лимит в размере в 500 евро и вксо не более 25 килограмм.

В то же время на посылки из зарубежных интернет-магазинов введут ещё более жесткое ограничение — максимум 200 евро и не более 31 кг.

Пока же в Беларуси действует ограничение в размере 1000 евро и 31 килограмм, как на посылки, так и на ввоз в багаже. Напомним, что такое стало возможно весной 2022 года. Лимит был увеличен на временной основе — до 1 октября 2022 года. Однако затем был продлен.