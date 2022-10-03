Белорусам разрешили ввозить зарубежные товары на 1000 евро без пошлины еще полгода

Опубликовано: 03.10.2022 10:40 , Обновлено: 03.10.2022

Действие беспошлинного ввоза товаров из-за границы в Беларусь в размере 1000 евро продлили до 1 апреля 2023 года. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Беспошлинный лимит на ввоз товаров для физических лиц в 1000 евро и 31 кг ввели еще весной 2022 года. Он должен был действовать до 1 октября, после чего снизится до 500 евро и 25 кг.

Однако Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить действие порога до 1 апреля 2023 года.

Таким образом, белорусы еще полгода могут ввозить в страну товары из-за границы на сумму 1000 евро и весом 31 кг и не платить за это пошлину.

[info_b]Напомним, что если стоимость товаров превышает установленное ограничение или их вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.[/info_b]

Кроме того, по-прежнему можно заказывать товары с зарубежных интернет-магазинов на сумму 1000 евро в одной посылке.

«Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта», — заявляла ранее представитель ЕЭК Ия Малкина.

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