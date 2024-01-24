Белорусские банки изменили требования к иностранным купюрам. Какие не примут в обменниках с 1 февраля?
Белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые критерии с признаками платежности валютных банкнот заработают с 1 февраля 2024 года. В Ассоциации белорусских банков рассказали, какие дефекты на купюрах больше не будут считаться поводом для отказа в обменниках и какие банки подписались под новыми правилами.
Как пояснили в Ассоциации белорусских банков, с 1 февраля вступит в силу новая редакция соглашения о приеме иностранных валютных банкнот и единого перечня признаков их платежности. На данный момент к соглашению присоединились 20 банков и финансовых организаций:
- Беларусбанк,
- Белагропромбанк,
- Сбер Банк,
- Белинвестбанк,
- Приорбанк,
- Банк БелВЭБ,
- Белгазпромбанк,
- БНБ-Банк,
- Альфа-Банк,
- Банк ВТБ (Беларусь),
- Банк Дабрабыт,
- МТБанк,
- РРБ-Банк,
- Банк “Решение”,
- Цептер Банк,
- НКФО “Белинкасгрупп”,
- СтатусБанк,
- Ассоциация белорусских банков,
- Технобанк.
Само соглашение банки и небанковские кредитно-финансовые организации заключили более полугода назад, после чего его одобрил и Национальный банк Беларуси. Как пояснили в Ассоциации белорусских банков, требования к приему иностранных банкнот смягчили, “идя навстречу пожеланиям граждан”.
Согласно доработанным критериям оценки платежности, с 1 февраля в белорусских обменниках начнут принимать купюры со следующими дефектами (ранее при наличии некоторых из них банк мог отказаться принимать валюту):
- загрязнения вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении;
- потертости вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении (истирание красочного слоя, линий перегибов);
- максимум 5 надрывов/надрезов длиной не более 3 мм (в том числе заклеенные прозрачным скотчем);
- 1 надрыв/надрез длиной не более 10 мм (в том числе заклеенный прозрачным скотчем);
- проколы, отверстия (не более 4) диаметром не более 1 мм каждое;
- максимум 3 визуально видимых изображений/надписей, состоящих из букв, цифр, знаков, символов, рисунков, штампов, размер каждого из которых не превышает размер квадрата стороной 10 мм;
- одно изображение/надпись, размер которого не превышает квадрат стороной 20 мм;
- максимум 1 визуально видимое пятно, в т.ч. сквозное, размер которого не превышает квадрат стороной 10 мм;
- максимум 3 визуально видимых пятен, в т.ч. сквозных, размер каждого из которых не превышает квадрат стороной 5 мм;
- изменение тона банкнотной бумаги в ультрафиолетовых лучах (частично или полностью);
- белое или голубое свечение в ультрафиолетовых лучах, частичное или полное (при этом структура бумаги не должна быть нарушена, не должна рассыпаться или крошиться);
- свечение иного цвета в ультрафиолетовых лучах (в т.ч. сквозное), расположенное в границах одного квадрата стороной 30 мм, либо расположенное в разных частях банкноты в границах 3 квадратов, размер каждого из которых не превышает квадрат стороной 10 мм при этом структура бумаги не должна быть нарушена, не должна рассыпаться или крошиться).
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