Белорусские банки изменили требования к иностранным купюрам. Какие не примут в обменниках с 1 февраля?

Опубликовано: 24.01.2024 08:38 , Обновлено: 29.01.2024

Белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые критерии с признаками платежности валютных банкнот заработают с 1 февраля 2024 года. В Ассоциации белорусских банков рассказали, какие дефекты на купюрах больше не будут считаться поводом для отказа в обменниках и какие банки подписались под новыми правилами.

Как пояснили в Ассоциации белорусских банков, с 1 февраля вступит в силу новая редакция соглашения о приеме иностранных валютных банкнот и единого перечня признаков их платежности. На данный момент к соглашению присоединились 20 банков и финансовых организаций:

Беларусбанк,

Белагропромбанк,

Сбер Банк,

Белинвестбанк,

Приорбанк,

Банк БелВЭБ,

Белгазпромбанк,

БНБ-Банк,

Альфа-Банк,

Банк ВТБ (Беларусь),

Банк Дабрабыт,

МТБанк,

РРБ-Банк,

Банк “Решение”,

Цептер Банк,

НКФО “Белинкасгрупп”,

СтатусБанк,

Ассоциация белорусских банков,

Технобанк.

Само соглашение банки и небанковские кредитно-финансовые организации заключили более полугода назад, после чего его одобрил и Национальный банк Беларуси. Как пояснили в Ассоциации белорусских банков, требования к приему иностранных банкнот смягчили, “идя навстречу пожеланиям граждан”.

Согласно доработанным критериям оценки платежности, с 1 февраля в белорусских обменниках начнут принимать купюры со следующими дефектами (ранее при наличии некоторых из них банк мог отказаться принимать валюту):

загрязнения вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении;

потертости вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении (истирание красочного слоя, линий перегибов);

максимум 5 надрывов/надрезов длиной не более 3 мм (в том числе заклеенные прозрачным скотчем);

1 надрыв/надрез длиной не более 10 мм (в том числе заклеенный прозрачным скотчем);

проколы, отверстия (не более 4) диаметром не более 1 мм каждое;

максимум 3 визуально видимых изображений/надписей, состоящих из букв, цифр, знаков, символов, рисунков, штампов, размер каждого из которых не превышает размер квадрата стороной 10 мм;

одно изображение/надпись, размер которого не превышает квадрат стороной 20 мм;

максимум 1 визуально видимое пятно, в т.ч. сквозное, размер которого не превышает квадрат стороной 10 мм;

максимум 3 визуально видимых пятен, в т.ч. сквозных, размер каждого из которых не превышает квадрат стороной 5 мм;

изменение тона банкнотной бумаги в ультрафиолетовых лучах (частично или полностью);

белое или голубое свечение в ультрафиолетовых лучах, частичное или полное (при этом структура бумаги не должна быть нарушена, не должна рассыпаться или крошиться);

свечение иного цвета в ультрафиолетовых лучах (в т.ч. сквозное), расположенное в границах одного квадрата стороной 30 мм, либо расположенное в разных частях банкноты в границах 3 квадратов, размер каждого из которых не превышает квадрат стороной 10 мм при этом структура бумаги не должна быть нарушена, не должна рассыпаться или крошиться).

Ранее Телеграф сообщил, что финансовые аналитики и специалисты белорусских банков расписали наиболее вероятные тенденции на рынке депозитов в 2024 году и объяснили, какие вклады сегодня выгоднее для белорусов — в иностранной валюте или белорусских рублях. А может вообще лучше хранить деньги дома под подушкой?

«Нет большой разницы» – Финансисты объяснили, как белорусам выгоднее хранить свои сбережения в 2024 году