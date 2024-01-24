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Белорусские банки изменили требования к иностранным купюрам. Какие не примут в обменниках с 1 февраля?

Белорусские банки изменили требования к иностранным купюрам. Какие не примут в обменниках с 1 февраля?
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Белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые критерии с признаками платежности валютных банкнот заработают с 1 февраля 2024 года. В Ассоциации белорусских банков рассказали, какие дефекты на купюрах больше не будут считаться поводом для отказа в обменниках и какие банки подписались под новыми правилами.

Как пояснили в Ассоциации белорусских банков, с 1 февраля вступит в силу новая редакция соглашения о приеме иностранных валютных банкнот и единого перечня признаков их платежности. На данный момент к соглашению присоединились 20 банков и финансовых организаций:

  • Беларусбанк,
  • Белагропромбанк,
  • Сбер Банк,
  • Белинвестбанк,
  • Приорбанк,
  • Банк БелВЭБ,
  • Белгазпромбанк,
  • БНБ-Банк,
  • Альфа-Банк,
  • Банк ВТБ (Беларусь),
  • Банк Дабрабыт,
  • МТБанк,
  • РРБ-Банк,
  • Банк “Решение”,
  • Цептер Банк,
  • НКФО “Белинкасгрупп”,
  • СтатусБанк,
  • Ассоциация белорусских банков,
  • Технобанк.

Само соглашение банки и небанковские кредитно-финансовые организации заключили более полугода назад, после чего его одобрил и Национальный банк Беларуси. Как пояснили в Ассоциации белорусских банков, требования к приему иностранных банкнот смягчили, “идя навстречу пожеланиям граждан”.

Согласно доработанным критериям оценки платежности, с 1 февраля в белорусских обменниках начнут принимать купюры со следующими дефектами (ранее при наличии некоторых из них банк мог отказаться принимать валюту):

  • загрязнения вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении;
  • потертости вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении (истирание красочного слоя, линий перегибов);
  • максимум 5 надрывов/надрезов длиной не более 3 мм (в том числе заклеенные прозрачным скотчем);
  • 1 надрыв/надрез длиной не более 10 мм (в том числе заклеенный прозрачным скотчем);
  • проколы, отверстия (не более 4) диаметром не более 1 мм каждое;
  • максимум 3 визуально видимых изображений/надписей, состоящих из букв, цифр, знаков, символов, рисунков, штампов, размер каждого из которых не превышает размер квадрата стороной 10 мм;
  • одно изображение/надпись, размер которого не превышает квадрат стороной 20 мм;
  • максимум 1 визуально видимое пятно, в т.ч. сквозное, размер которого не превышает квадрат стороной 10 мм;
  • максимум 3 визуально видимых пятен, в т.ч. сквозных, размер каждого из которых не превышает квадрат стороной 5 мм;
  • изменение тона банкнотной бумаги в ультрафиолетовых лучах (частично или полностью);
  • белое или голубое свечение в ультрафиолетовых лучах, частичное или полное (при этом структура бумаги не должна быть нарушена, не должна рассыпаться или крошиться);
  • свечение иного цвета в ультрафиолетовых лучах (в т.ч. сквозное), расположенное в границах одного квадрата стороной 30 мм, либо расположенное в разных частях банкноты в границах 3 квадратов, размер каждого из которых не превышает квадрат стороной 10 мм при этом структура бумаги не должна быть нарушена, не должна рассыпаться или крошиться).

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