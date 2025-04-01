Райисполкомы на Могилевщине и Минщине опубликовали 5 вакансий зампредов. Какие зарплаты?

Опубликовано: 01.04.2025 22:06 , Обновлено: 01.04.2025

Райисполкомы на Могилевщине и Минщине опубликовали на портале государственной службы занятости (ГСЗ) вакансии заместителя председателя этих госструктур. Журналист Telegraf.news посмотрел, какие зарплаты пообещали чиновникам.

Так, 1 апреля вакансию зампреда [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1452226/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] разместил [/link] Горецкий райисполком (Могилевская область). Единственное указанное требование к кандидату на должность - высшее образование, а зарплата - 3500-4000 рублей (скорее всего, сумма здесь и далее “грязными”).

В марте объявление о поиске также заместителя председателя [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1433389/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовал [/link] Пуховичский райисполком (Минская область). В описании вакансии уточнили, что этот замруководителя отвечает за архитектуру, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. И тоже единственное написанное требование - высшее образование. Пообещали предоставить жилье и платить ежемесячно 3910 рублей.

[link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1450765/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] Есть [/link] на портале ГСЗ также вакансия зампреда Дрибинского райисполкома (Могилевщина). В частности, искали (сказано, что кандидатуру уже подобрали) первого заместителя председателя - начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Пообещали платить 3142–4166 рублей.

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Еще в январе заместителя председателя, курирующего строительство и коммунальное хозяйство, [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1347577/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] искал [/link] Костюковичский райисполком (тоже Могилевская область). Зарплата для него - 2900-3200 рублей.

А в Стародорожском райисполкоме (Минщина) заместителю председателя, курирующему ЖКХ и строительство, [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1134843/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложили [/link] 3900 рублей зарплаты. Вакансию опубликовали в июле 2024-го, но изменяли ее описание 31 марта 2025-го.

Ранее Telegraf.news писал, что на портале ГСЗ разные организации опубликовали 35 вакансий, по которым белорусам пообещали зарплаты 7000 рублей и больше. Наш журналист посмотрел, кто каких специалистов ищет на такое зарплатное предложение и кому пообещали дать служебную квартиру в столице.

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