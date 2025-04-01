"Интересный метод" - Лесхоз на Гомельщине похвастался зарплатами после "стимулирования" работников

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Опубликовано: 01.04.2025 19:31 , Обновлено: 01.04.2025

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик 1 апреля похвалил Василевичский лесхоз, расположенный в Речицком районе Гомельской области, за "интересный метод стимулирования" вальщиков леса предприятия. Там в свою очередь назвали размер зарплаты сотрудников.

Как передали в Telegram-канале Минлесхоза, “ноу-хау” стимулирования в следующем: за каждый кубометр заготовленной буреломной древесины вальщикам в этом лесхозе заплатили по 10 рублей. За счет этого, как утверждают в ведомстве, зарплата работников в некоторые месяцы была около 4000 рублей на руки.

“Люди по 400 “кубов” дали - заслужили! Доплачивали из прибыли”, - поделился директор Василевичского лесхоза Димитрий Давыденко.

Фото: Минлесхоз Беларуси

“Интересный метод стимулирования”, - [link href=“https://t.me/minleshoz/18298” target=“_blank” rel=“noopener”] ответил [/link] министр Кулик.

В Дубровском лесничестве Василевичского лесхоза сейчас работает три вальщика леса. Глава Минлесхоза спросил о ситуации с кадрами здесь и уровнем их зарплаты. “У нас было 12 лесников, 10 перешли в лесоводы, 2 - в мастера леса. Зарплата лесоводов - чуть больше 1500 рублей”, - утверждает бухгалтер лесничества Людмила Крупенко.

Кому в Беларуси пообещали зарплаты больше 7 тыс. рублей? Нашли 35 вакансий

Фото: Минлесхоз Беларуси

По [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=&salary_min=&wage_rate_from=&wage_rate_to=&business_entity=145257&search_period=0&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] портала государственной службы занятости (ГСЗ), в Василевичском лесхозе открыто 11 вакансий (свободны 13 рабочих мест). Вот кого ищут и на какие зарплаты:

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 1500 рублей,

инженер - 1500,

мастер леса - 1500,

водитель грузовика - 1000,

помощник лесничего - 1500,

вальщик леса - 2000,

машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины - 1500,

лесничий - 2000,

тракторист - 1500,

главный лесничий - 3000.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, где предложили минчанкам поработать вахтером в частном доме с оплатой 110 рублей за сутки. Наш журналист посмотрел график и требование к кандидаткам. А еще узнал, можно ли будет поспать на этой работе.

«Интересный график» — Минчанкам предложили работу вахтером за 110 рублей в сутки. А спать можно?