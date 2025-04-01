"Интересный метод" - Лесхоз на Гомельщине похвастался зарплатами после "стимулирования" работников
Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик 1 апреля похвалил Василевичский лесхоз, расположенный в Речицком районе Гомельской области, за "интересный метод стимулирования" вальщиков леса предприятия. Там в свою очередь назвали размер зарплаты сотрудников.
Как передали в Telegram-канале Минлесхоза, “ноу-хау” стимулирования в следующем: за каждый кубометр заготовленной буреломной древесины вальщикам в этом лесхозе заплатили по 10 рублей. За счет этого, как утверждают в ведомстве, зарплата работников в некоторые месяцы была около 4000 рублей на руки.
“Люди по 400 “кубов” дали - заслужили! Доплачивали из прибыли”, - поделился директор Василевичского лесхоза Димитрий Давыденко.
“Интересный метод стимулирования”, - [link href=“https://t.me/minleshoz/18298” target=“_blank” rel=“noopener”] ответил [/link] министр Кулик.
В Дубровском лесничестве Василевичского лесхоза сейчас работает три вальщика леса. Глава Минлесхоза спросил о ситуации с кадрами здесь и уровнем их зарплаты. “У нас было 12 лесников, 10 перешли в лесоводы, 2 - в мастера леса. Зарплата лесоводов - чуть больше 1500 рублей”, - утверждает бухгалтер лесничества Людмила Крупенко.
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По [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=&salary_min=&wage_rate_from=&wage_rate_to=&business_entity=145257&search_period=0&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] портала государственной службы занятости (ГСЗ), в Василевичском лесхозе открыто 11 вакансий (свободны 13 рабочих мест). Вот кого ищут и на какие зарплаты:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 1500 рублей,
- инженер - 1500,
- мастер леса - 1500,
- водитель грузовика - 1000,
- помощник лесничего - 1500,
- вальщик леса - 2000,
- машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины - 1500,
- лесничий - 2000,
- тракторист - 1500,
- главный лесничий - 3000.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, где предложили минчанкам поработать вахтером в частном доме с оплатой 110 рублей за сутки. Наш журналист посмотрел график и требование к кандидаткам. А еще узнал, можно ли будет поспать на этой работе.
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