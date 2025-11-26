Работающей минчанке выставили «тунеядский» счёт за ЖКУ в 240 рублей. Что выяснилось?

Опубликовано: 26.11.2025 14:17 , Обновлено: 26.11.2025

Двухзначные цифры в счетах за коммуналку на обычные квартиры, не из разряда элитных, этой осенью стали новой реальностью для многих белорусов. Теперь выставить счёт по повышенным тарифам, которые раньше применяли только в отношении так называемых "тунеядцев", могут даже тем белорусам, кто официально трудоустроен и в списках "не занятых в экономике страны" не числится.

Именно с такой ситуацией столкнулась минчанка Марина, которая поделилась своей историей с порталом Onlíner. За двухкомнатную квартиру в октябре она должна оплатить ни много ни мало 240 рублей. Как следует из жировки, за все коммунальные услуги - от вывоза мусора до горячей воды и отопления - ей выставили счёт по так называемому “экономически обоснованному тарифу”, то есть оплатить услуги она обязана на 100%.

Фото: Onliner.by

При этом сама девушка работает, постоянно проживает в Беларуси, а в самой квартире прописаны люди - то есть ни под одну из трёх категорий, на которых ранее не распространялись государственные субсидии на оплату ЖКХ, она не относится. Нюанс, как оказалось, кроется в квартирантах, которые официально зарегистрированы в квартире девушки.

Как оказалось, у одного из трёх квартирантов, с которыми хозяйка квартиры заключила официальный договор в расчётно-справочном центре и оформила им временную регистрацию, нет постоянного места работы. Этого оказалось достаточно для того, чтобы на всю квартиру ЖКУ насчитали по полному тарифу.

“Но ведь собственница я, постоянная регистрация тоже у меня. Я работаю, в экономике занята. И второй квартирант работает (они с женой на одном договоре). Неужели теперь так будет все время? Почему нельзя посчитать пропорционально — на каждого квартиранта, с которым заключен договор?” — недоумевает девушка.

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Действительно, ранее в таком случае стопроцентный тариф применяли бы только пропорционально доле незанятого в экономике жильца, но в октябре этого года правила поменялись. Плату за основные коммунальные услуги, такие как отопление, подогрев воды, вывоз мусора, привязали непосредственно к плательщику коммунальных услуг. Поэтому теперь, если в квартире проживает “тунеядец”, платить за ЖКХ придётся по 100%-ному тарифу, независимо от того, работает ли сам собственник квартиры или нет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что квитанции за жилищно-коммунальные услуги за октябрь, первый месяц с включённой платой за отопление в новом сезоне, в этом году неприятно удивили многих белорусов. В социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, пользователи делятся цифрами и недоумевают. А количество просмотров сообщений перешагнуло миллион.

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