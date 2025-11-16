«Алееее оп!»: белорусы показали насколько выросли жировки для "тунеядцев"

Опубликовано: 16.11.2025 20:26 , Обновлено: 16.11.2025

Середина ноября — время, когда большинство белорусы получают квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за октябрь. Однако на этот раз суммы в платежках шокировали некоторых граждан. В социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, пользователи делятся цифрами и недоумевают. А количество просмотров сообщений перешагнуло миллион.

«Ну что белорусы, рассказывайте»

Поводом для волны постов стала публикация жительницы Полоцка в социальной сети Threads. «Ну что белорусы, рассказывайте, кому тоже пришли потяжелевшие жировки с оплатой по полной стоимости и сколько выставили вам? Я начну, 63кв.м. - 349.47», — написала она. Ее пост, кстати, набрал огромную популярность — более 1,4 миллиона просмотров.

В ответ другие пользователи начали делиться своими квитанциями. «Здравствуйте. У нас 59 кв, прописан 1 человек, а сумма 369 рублей. Куда обращаться?», — написала одна из них.

“Вы забыли в посте уточнить, что это жировка того, кто является тунеядцем. У меня лично жировка приходит рублей 70 примерно”, - похвалился ещё один.

Другой пользователь иронично заявил: «Клуб анонимных тунеядцев))) Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, и я тунеядец, работающий в Европе. Жировка 200+ за почти 70кв.м.».

При этом некоторые до сих пор не понимают причин роста платежей. «60 кВ.,вот такая платежка пришла,не знаю с чем связано», — прокомментировал один из авторов.

“Как понять, что вешают проценты за «тунеядство»? Это только в сумме отличие или есть отдельная графа? Что-то понять не могу , подскажите пожалуйста”, - спросил ещё один из комментаторов.

Особое внимание привлек комментарий девушки, которой пришел счет на астрономическую сумму. «Алееее оп», — сообщила она, сопроводив пост скриншотом квитанции с суммой свыше 745 рублей, причем не уточнив параметров своей квартиры.

«Мне больше интересно почему я, работая официально в рб, тоже должна оплатить эту коммуналку за свои 50% квартиры, только потому что квартира записана на мужа», — выразила свое недоумение еще одна белоруска.

В то же время некоторые владельцы жилья столкнулись с проблемами из-за арендаторов. Одна из пользовательниц написала: «Вот так сы узнали что наш квартирант не работает 😅 Но, говорит, что есть договор подряда. Понесёт показывать».

Были и такие, кто не стал жалеть белорусов, кто получил гигантские жировки: “Ну,все кто работает в Европе, идут туда за бОльшей ЗП, значит есть деньги платить коммуналку такую. Что такое 300 р для дальнобоя??? Пыль. Поэтому мне не понятно, в чем вопросы, реально. Либо тут работай и плати жировку меньше, либо там работай и плати больше. Всё”.

[inf] Термин«тунеядцы» — это неофициальное название граждан, которых государственные органы признают не занятыми в экономике. Ранее для них действовали такие же как для всех тарифы на часть жилплощади, однако с 1 октября 2025 года правила изменились.[/inf]

Что изменилось в начислении платежей?

Согласно новому закону, с 1 октября в Беларуси поменялся порядок расчета платы за ЖКУ для некоторых категорий граждан. Главное изменение коснулось тех, кого признают не занятыми в экономике.

По старым правилам, если в квартире площадью 60 м², принадлежащей неработающему гражданину, были зарегистрированы и проживали, к примеру, трое человек, то повышенный тариф применялся только к части площади. А именно: площадь делилась на количество жильцов, и полный тариф начислялся лишь на долю одного человека.

Теперь все иначе. Новые правила отменили этот принцип. Если гражданин признан не занятым в экономике, то на все принадлежащее ему жилье и на весь объем потребления по ключевым услугам начисляется полный тариф, без учета количества прописанных или проживающих.

Ранее Telegraf.news писал, что в ноябре начали приходить первые в новом сезоне счета за отопление. Жировки потяжелели не только у белорусов, но и у наших соседей. Посмотрели, как отличаются счета в Беларуси и соседней Литве.

В Литве назвали цены за отопление в этом сезоне