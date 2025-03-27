"Работаем с Узбекистаном" - В БелдорНИИ анонсировали дорожное покрытие "с более высокой прочностью". Из чего?

Опубликовано: 27.03.2025 13:43 , Обновлено: 27.03.2025

Директор государственного предприятия "БелдорНИИ" Виталий Пилатов 27 марта объявил о создании новых составов дорожно-строительных материалов, которые, по его словам, будут "устойчивы к температурным режимам" и обладать "высокой прочностью".

[info_b] БелдорНИИ - Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт.[/info_b]

Как сообщил Пилатов госагентству БелТА, специалисты института активно сотрудничают с зарубежными коллегами, сейчас, в частности, из Узбекистана.

“В настоящее время работаем с Узбекистаном над новыми составами асфальтобетона , которые будут устойчивы к температурным режимам и обладать высокой прочностью”, — заявил директор. И добавил, что в НИИ могут спрогнозировать, “сколько прослужит асфальтобетон при определенной интенсивности”.

Также он отметил, что нужно развивать строительство дорог из бетона.

“Создана линейка высокоэффективных химических добавок. Они показали высокие эксплуатационные характеристики - прочность, морозостойкость”, — заявил Пилатов.

Кроме того директор БелдорНИИ сообщил, что специалисты уделяют внимание и применению вторичного сырья и материалов, например асфальтогранулята.

К слову, ранее Telegraf.news писал, что Министерство транспорта и коммуникаций озвучило планы в ближайшие годы перевести основные подъезды к Минску на цементобетонное покрытие. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик.

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А еще в Минске в 2025 году планируют полностью заменить дорожное покрытие на площади 1,4 млн квадратных метра. Под замену дорожного полотна, согласно планам городских властей, попадут 10 столичных улиц, а также участки столичной кольцевой (МКАД) и Смиловичского тракта.

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