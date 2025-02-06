Минтранс назвал, какие дороги под Минском переведут с асфальта на цементобетон. Зачем?

Опубликовано: 06.02.2025 18:29 , Обновлено: 06.02.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь озвучило планы в ближайшие годы перевести основные подъезды к Минску на цементобетонное покрытие. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик.

Речь идёт об участках дорог в пределах второй кольцевой автомобильной дороги (МКАД-2). Такое решение, по словам Леончика, продиктовано необходимостью обеспечить экологическую безопасность, устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность дорожного покрытия и отсутствие колейности.

Переход на цементобетон, по его словам, позволит связать столицу с городами-спутниками «надёжными» дорогами с допустимой нагрузкой 11,5 тонны на ось, а также поддержать экономику предприятий в городах-спутниках, снизив в последующем финансовые затраты на ремонт дорог в Минской области.

Леончик в интервью госизданию sb.by отметил, что цементобетонное покрытие хорошо зарекомендовало себя в любых климатических условиях, при любой интенсивности и составе движения. Среди его преимуществ — высокая прочность, долговечность, способность выдерживать большие нагрузки и отсутствие необходимости в сезонных ограничениях для грузовиков.

В планах на 2021-2025 годы — реконструкция 135 км республиканских автодорог, из которых 68 км (50%) получат цементобетонное покрытие. За 2026 — 2030 годы Минтранс запланировал реконструировать около 250 километров, причём уже 200 километров (80%) из них будут с цементобетонным покрытием. В частности в планах ведомства выполнить в 2025 году капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-4 Минск — Могилёв с устройством покрытия из цементобетона.

Что касается развития придорожного сервиса на дорогах страны, Леончик отметил, что в Беларуси создана нормативная база, регулирующая открытие и функционирование таких объектов, а для инвесторов предусмотрен простой и понятный порядок их создания. Действуют льготные условия изъятия и предоставления земельных участков (кроме Минска, областных центров и примыкающих к ним районов), сняты некоторые ограничения для вовлечения в оборот недостроенных объектов.

Вместе с тем представитель ведомства констатировал, что ныне массовое строительство новых объектов не ведётся, мол, их достаточно. Инвестиции владельцев, по его данным, направляются прежде всего на модернизацию и ремонт таких объектов.

Также чиновник добавил, что в текущем году особое внимание уделят не только дорожной инфраструктуре, но и железнодорожной . В частности, планируется обустройство остановочных пунктов, пассажирских платформ и зданий станций. Однако он не уточнил, о каких конкретно объектах идёт речь.

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