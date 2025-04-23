"Работа мечты" - График Беларусбанка в Борисове удивил количеством выходных

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Опубликовано: 23.04.2025 17:41 , Обновлено: 23.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, где показали график работы одного отделения Беларусбанка в Борисове Минской области. Как оказалось, работает оно только три дня в неделю. В комментариях кто-то объяснил, почему "не все так сладко", как может показаться.

“Кто там искал работу с большим количеством выходных? Как вам?” - спросил автор видео, показав табличку на входе с графиком работы финучреждения.

Судя по этой информации, банк работает со вторника по четверг с 9:00 до 17:00, а в первый четверг каждого месяца начинают на два часа позже: с 11:00 до 17:00. Понедельник, пятница, суббота, воскресенье, а также праздничные дни обозначены выходными.

“Они там в это отделение приходят работать с другого отделения, так что не все так сладко”, - написал один комментатор.

“У меня четыре выходных”, - похвасталась другая пользовательница TikTok. “У меня пять, и все праздничные дни”, - заявила третья.

Ранее Telegraf.news писал, как в Технобанке рассказали, что происходит с валютой, которую принимают с комиссией из-за неплатежеспособности. Напомним, это можно сделать, если купюра имеет некоторые дефекты и ее не получается просто сдать. Также в банке пояснили, какие банкноты не примут даже с комиссией.

Один из белорусских банков рассказал, какую валюту не примут даже с комиссией. А куда попадает «неплатежная»?

К слову, еще мы сообщали, что очередной белорусский банк решил взяться за обмен поврежденных или старых иностранных купюр. По информации этого финучреждения, с 24 апреля там должны начать менять неплатежеспособные банкноты. За услугу, конечно же, придется заплатить.

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