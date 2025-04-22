Ещё один банк решил принимать у белорусов повреждённые доллары. Какая комиссия?

Опубликовано: 22.04.2025 12:40 , Обновлено: 22.04.2025

Очередной белорусский банк — на этот раз БНБ-Банк — решил взяться за обмен повреждённых или старых иностранных купюр. Как сообщил банк, с 24 апреля он должен начинать проводить замену неплатёжеспособных банкнот. За услугу, конечно же, придётся заплатить.

Комиссия составит 9% от суммы по курсу Нацбанка на момент операции, но не менее 10 белорусских рублей.

При обмене повреждённой купюры в 100 долларов по курсу, скажем, 3,05 рубля, комиссия составит почти 27,5 рублей (9% от 305 рубля).

Напомним, что БНБ-Банк — не первый, кто предложил подобную услугу. Первопроходцем стал «Беларусбанк», который уже относительно давно меняет ветхие/повреждённые банкноты. Комиссия там почти вдвое меньше, но минимальный порог гораздо выше.

Один из белорусских банков возобновил обмен «испорченных» долларов США и евро

БНБ-Банк также сообщил о продлении акционных условий по зарплатным проектам и специальных условий для некоторых ИП до 2025-2026 годов. А ещё ввёл комиссию 2,5% за снятие наличных с чужих карт «Белкарт» в своих кассах.

А вот Альфа Банк с 17 апреля исключил из перечня вознаграждений услугу «Альфа Клик» в связи с прекращением её предоставления. Мы рассказывали, что делать тем клиентам, кто пользовался этим интернет-банкингом.

Один из белорусских банков решил навсегда закрыть свой интернет-банкинг. Что делать клиентам?

Белагропромбанк «временно приостановил» заключение договоров обязательного автострахования («автогражданки») от имени страховой компании «Белэксимгарант». Приём очередных взносов по уже заключённым договорам продолжается.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что происходит с валютой, которую Технобанк также принимает с комиссией из-за неплатежеспособности.

Один из белорусских банков рассказал, какую валюту не примут даже с комиссией. А куда попадает «неплатежная»?