Путин утвердил ставку 12% для кредита Беларуси и перенос возврата на 2028 год

Опубликовано: 06.12.2022 10:39 , Обновлено: 06.12.2022

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором утвердил изменения ставки по кредиту для Беларуси и отсрочке долгов в $1,4 млрд.

Документ о ратификации соглашения между правительствами опубликовали на российском официальном портале правовой информации 5 декабря.

Так, Россия разрешила Минску перенести платежи, которые должны были быть осуществлены с марта 2022 по апрель 2023 годов, на 2028-2033 года.

Кроме того, РФ изменила ставку по кредиту с плавающей на фиксированную в 12% годовых. На сумму отсроченной задолженности также будут начисляться проценты.

Напомним, в середине ноября заместитель министра финансов России Тимур Максимов сообщил, что власти Беларуси попросили отсрочку в связи с «непростой финансовой ситуацией».

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Ранее о такой просьбе говорил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

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