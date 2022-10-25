Минфин Беларуси пообещал недругам платить по кредитам рублями, а Россию и Китай попросит подождать

Опубликовано: 25.10.2022 21:09 , Обновлено: 06.04.2023

Министр финансов Юрий Селиверстов 25 октября заявил, что в 2023 году власти Беларуси будут платить "недружественным" кредиторам белорусскими рублями. А дружественных Россиию и Китай попросят не требовать выплат вообще.

“Что касается выплат по внешнему долгу в следующем году, то для наших недружественных коллег сохранится тот временный порядок, который существует сегодня. Пока с Национального банка санкции не снимут, возможности оплаты ограничены, так что это не по нашей линии”, - заявил министр финансов.

Он имел в виду, что правительство постановило платить кредиторам из недружественных стран в белорусских рублях и на счета в белорусском банке.

Новость Телеграф

“Что касается наших российских и китайских коллег, то мы с ними работаем. Думаем, что частично рефинансируем долг на российском рынке. Частично вопросы платежей по долгу решены с РФ в текущем году, часть средств перенесена на более поздние сроки”, - признался Юрий Селиверстов, что просит Китай и Россию перенести платежи по кредитам на другие годы.

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Внешние долги Беларуси растут

Беларусь оказалось в лидерах ЕАЭС по посту внешнего долга (+4,3%). При этом внешний долг снизился почти у всех стран ЕАЭС в процентах к ВВП, сообщило российское агентство “Спутник”.

Россия, Армения и Казахстан снизили суммы долга на 0,5%, 0,9% и 1,7% соответственно. Рост внешнего долга ещё был зафиксирован у Кыргызстана.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 21 октября заявил, что планирует подписать с Евразийским банком развития (ЕАБР) кредит на сотни миллионов долларов до конца 2022 года.

Головченко попросил у ЕАБР сотни миллионов долларов