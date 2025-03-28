"Простояла 3,5 часа кинула и ушла" - Минчане выстроились в очереди за березовым соком. Где и когда без ожидания?

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Опубликовано: 28.03.2025 09:08 , Обновлено: 28.03.2025

В TikTok все ещё появляются видео очередей за березовым соком, которые выстраиваются в Минске. Желающих столько, что ожидание может затянуться на часы, пожаловались некоторые покупатели. Впрочем, другие дали советы, где и когда можно купить сок без очередей.

“Я простояла 3,5 часа кинула и ушла. Брали по 600 литров вот что они будут делать?”, - задалась вопросом одна из зрительниц видео, выложенного в соцсети.

Автор его уточнил, что речь идёт именно о точке Минском лесхозе на ул.Багратиона, а среднее ожидание всего 20 минут. Однако не все подписчики с ним согласились.

“Каждый год большие очереди. А в выходные вообще не пробиться. В прошлом году простояла больше 4 часов, в этом уже желания нет”, - пожаловалась другая подписчица TikTok.

Ещё один из пользователей TikTok поделился временем и местом, где можно купить березовый сок без долгого ожидания: “Логойский тракт брал вчера [27.03] около 10, очереди не было”.

Были и такие, кто посоветовал вообще покупать сок, собранный подальше от столицы. “В минском лучше не брать не вкусный, лучше Червень чистый”, - посоветовал мужчина.

Ещё один из любителей берёзового сока задался вопросом цены. “В Гродно по 25 коп литр. в Минске 50коп. Как так??” - возмутился пользователь TikTok.

В Минлесхозе Беларуси знают о проблеме, и глава ведомства уже потребовал устранить очереди и разбежку в ценах. Правда, как это будет сделано, не уточнил.

Глава Минлесхоза признался, что активно следит за обсуждениями в интернете и видит негативные отзывы белорусов о работе отдельных лесхозов по продаже сока. Некоторые комментарии, касающиеся многочасовых очередей, министр зачитал прямо на заседании.

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Тем временем журналисты Telegraf.news спросили в одном из лесхозов, что вообще слышно об “урожае” березового сока в 2025 году. Недавнее похолодание заставило скукожиться не только белорусов, но и березы, которые приостановили сокодвижение как минимум в некоторых регионах. Теперешние температуры хоть и очень нестабильные, но вернули природные процессы на круги своя. А на торговых точках по всей стране постепенно начал появляться любимый многими целебный напиток.

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