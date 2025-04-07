Просрочка с августа 2024-го? МАРТ Беларуси проверил магазины известной сети косметики и парфюмерии

Опубликовано: 07.04.2025 17:51 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси проверило магазины косметики и парфюмерии "Летуаль" и рассказало о результатах. Так, в одной из точек Минска специалисты нашли товары, срок годности которых истек еще в августе 2024-го.

Представители МАРТ заглянули в эту сеть не просто так, а по наводке “одной из гражданок”, которая пожаловалась на просрочку в магазинах этой сети, принадлежащей ООО «ЖентиТрейд».

В результате мониторинга специалисты [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/mart-zapretil-realizatsiyu-proshlogodney-kollektsii-v-letual/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, как утверждают, в каждой из проверенных точек. Так, в гомельском магазине представители министерства не увидели обязательный перечень товаров для продажи, а в Минске заметили солнцезащитные крема с истекшими сроками годности на сумму больше 2,2 тыс. рублей.

Фото: МАРТ Беларуси

“При этом срок годности некоторых средств истек еще в августе и октябре 2024 года”, - сказали в МАРТ. Там потребовали от “ЖентиТрейд” устранить нарушения до 15 апреля.

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Представители компании пока не комментировали информацию Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ приостановил работу магазина торговой сети “Алми” в Светлогорске Гомельской области. В ведомстве утверждали, что в торговой точке создали “угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей”.

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