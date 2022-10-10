КГК Беларуси обвинил 10 магазинов в завышении цены. И завел первое уголовное дело

Опубликовано: 10.10.2022 09:44 , Обновлено: 10.10.2022

Комитет госконтроля (КГК) 9 октября проверил цены в более чем 500 торговых объектах Беларуси и обвинил в нарушениях, как минимум, 10 из них. Кроме того, против директора одного частного предприятия уже возбудили уголовное дело.

По информации Госконтроля, за выходные 8-9 октября поступило около 100 сообщений о завышении цен в магазинах. В основном, на рост цен на мясо-молочную продукцию и хлебобулочные изделия, а также на ассортимент запчастей к автомобилям.

Как сообщили в КГК, в воскресенье, 9 октября, специальные группы нашли «нарушения роста цен» по отношению к 6 октября в:

2 объектах Минского района — завышение на хлебобулочные изделия и мясо-молочную продукцию;

частном торговом предприятии в Гомеле — завышение стоимость хлебобулочных изделий;

3 субъектах хозяйствования Могилева — завышение предельных торговых надбавок;

4 субъектах хозяйствования Гродненской области — завышение цен на мясо-молочную продукцию.

Например, в одном из магазинов Лиды специалисты обнаружили, что цены «необоснованно» завысили на колбасные изделия — «разница доходила до двух рублей».

Сейчас всем торговым объектам дают правовую оценку и решают, возбуждать ли против них уголовные дела.

Кстати, первое уголовное дело уже возбудили в Бобруйске — против директора частного предприятия. По информации Госконтроля, там перепродавали овощи и фрукты в госучреждения образования и здравоохранения с завышенными торговыми надбавками.

«По отдельным видам продукции надбавки достигали 600 процентов. Государству причинен ущерб в крупном размере на сумму свыше 10 тыс. рублей», — заявили в КГК.

Напомним, Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. В ней он обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». А также запретил повышение цен.

Кроме того, приказал за нарушения возбуждать уголовные дела:

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву

В свою очередь в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 октября пообещали, что в результате этого приказа дефицита в Беларуси не будет.

«Некоторые паникуют» — В МАРТ рассказали, как будут не допускать дефицит в магазинах Беларуси