КГК Беларуси обвинил 10 магазинов в завышении цены. И завел первое уголовное дело
Комитет госконтроля (КГК) 9 октября проверил цены в более чем 500 торговых объектах Беларуси и обвинил в нарушениях, как минимум, 10 из них. Кроме того, против директора одного частного предприятия уже возбудили уголовное дело.
По информации Госконтроля, за выходные 8-9 октября поступило около 100 сообщений о завышении цен в магазинах. В основном, на рост цен на мясо-молочную продукцию и хлебобулочные изделия, а также на ассортимент запчастей к автомобилям.
Как сообщили в КГК, в воскресенье, 9 октября, специальные группы нашли «нарушения роста цен» по отношению к 6 октября в:
- 2 объектах Минского района — завышение на хлебобулочные изделия и мясо-молочную продукцию;
- частном торговом предприятии в Гомеле — завышение стоимость хлебобулочных изделий;
- 3 субъектах хозяйствования Могилева — завышение предельных торговых надбавок;
- 4 субъектах хозяйствования Гродненской области — завышение цен на мясо-молочную продукцию.
Например, в одном из магазинов Лиды специалисты обнаружили, что цены «необоснованно» завысили на колбасные изделия — «разница доходила до двух рублей».
Сейчас всем торговым объектам дают правовую оценку и решают, возбуждать ли против них уголовные дела.
Кстати, первое уголовное дело уже возбудили в Бобруйске — против директора частного предприятия. По информации Госконтроля, там перепродавали овощи и фрукты в госучреждения образования и здравоохранения с завышенными торговыми надбавками.
«По отдельным видам продукции надбавки достигали 600 процентов. Государству причинен ущерб в крупном размере на сумму свыше 10 тыс. рублей», — заявили в КГК.
Напомним, Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. В ней он обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». А также запретил повышение цен.
Кроме того, приказал за нарушения возбуждать уголовные дела:
Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву
В свою очередь в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 октября пообещали, что в результате этого приказа дефицита в Беларуси не будет.
«Некоторые паникуют» — В МАРТ рассказали, как будут не допускать дефицит в магазинах Беларуси