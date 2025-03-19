Прокуратура Минска потребовала от маркетплейсов прекратить продажу косметики 5 брендов. Что не так?

Опубликовано: 19.03.2025 18:15 , Обновлено: 19.03.2025

Пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси сообщила, что минская прокуратура потребовала от двух неназванных маркетплейсов убрать из продажи косметику мировых брендов. Речь идёт о EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, FLORENA и COPPERTONE.

В ведомстве заявили, что реализация на территории Республики Беларусь этой косметики запрещена в соответствии с Указом президента от 30 марта 2021 года №128.

В законе говорится, что определенные товары из стран, которые приняли решения о введении санкций в отношении белорусских юридических и (или) физических, запрещены к продаже в Беларуси. Причем белорусским магазинам было разрешено распродать остатки такой продукции только после инвентаризации и специальной маркировки.

“В нарушение указанных требований на маркетплейсах предлагались к приобретению на территории страны включенные в перечень запрещенных товаров и не промаркированные специальными контрольными знаками товары”, - заявили в прокуратуре.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров продлил запрет на ввоз в Беларусь товаров таких производителей, как Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf (ранее поставлявшей в Беларусь товары под брендом Nivea), введенный в апреле 2021 года. По решению белорусского правительства, ввозить продукцию этих производителей в страну будет нельзя как минимум ещё год.

Совмин Беларуси одобрил постановление ещё в апреле 2021 г. №240, в котором запрещается импорт и продажа на территории Беларуси известных брендов. Документ был принят на основании Указа президента Республики Беларусь от 30 марта 2021 г. №128 ”О применении специальных мер.

В перечень запрещенных товаров были внесены групп компаний: LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME).

Совмин продлил запрет на Škoda, Nivea и Liqui Moly в Беларуси ещё на год

Также ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам рассказали, сколько белорусских предпринимателей привлекли к ответственности за незаконную торговлю товарами западных брендов, которые ещё в 2021 году запретили продавать в нашей стране. Также в ведомстве назвали суммы штрафов и размеры денежных средств, поступивших по этой причине “в доход государства”.

В МНС назвали суммы штрафов, выписанных белорусским ИП за продажу запрещённых товаров Nivea, Liqui Moly и других