В МНС назвали суммы штрафов, выписанных белорусским ИП за продажу запрещённых товаров Nivea, Liqui Moly и других

Опубликовано: 17.01.2025 17:26 , Обновлено: 17.01.2025

В Министерстве по налогам и сборам рассказали, сколько белорусских предпринимателей привлекли к ответственности за незаконную торговлю товарами западных брендов, которые ещё в 2021 году запретили продавать в нашей стране. Также в ведомстве назвали суммы штрафов и размеры денежных средств, поступивших по этой причине "в доход государства".

По словам налоговиков, “в целях пресечения незаконного оборота товаров” контролирующие органы проводят проверки в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках и маркетплейсах, благодаря чему то и дело выявляют факты “незаконной реализации” западной продукции. К слову, речь идёт о таких известных брендах, как:

Škoda,

Liqui Moly,

Beiersdorf (торговые марки Nivea, Labello, Tesa, Florena и др.).

[info_b]Напомним, в конце декабря 2024 года Совет министров продлил запрет на ввоз данной продукции в Беларусь, который ввели ещё в апреле 2021 года. Тогда власти аргументировали своё решение «обеспечением защиты национальных интересов». Вместе с этим они разрешили продавать остатки “запрещёнки” после того, как всю продукцию промаркируют “специальными контрольными знаками”. Иначе — штраф.[/info_b]

В МНС объяснили: в случае обнаружения товаров без спецмаркировки ИП выдаётся требование о запрете на продажу, после чего те должны вывезти всё за границу. Так, в 2024 году налоговики выдали в общей сумме 26 подобных предписаний. В ведомстве добавили, что с 2021 года реализация данной продукции в Беларуси расценивается как “запрещённая предпринимательская деятельность”.

“За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 27 виновных лиц, сумма наложенных штрафов составила 10,8 тысяч рублей, в доход государства обращено незаконно полученного дохода (товарно-материальных ценностей) на общую сумму 4,2 тысячи рублей”, — подчеркнули в МНС Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров продлил запрет на импорт и продажу отдельных видов товаров из стран, включённых в перечень недружественных Беларуси. Речь идёт о двух постановлениях 2021 и 2022 года, действие которых правительство решило сохранить ещё как минимум на год.

Совмин продлил запрет на ввоз в Беларусь пива из Чехии, Польши и других «недружественных стран». Что ещё в списке?