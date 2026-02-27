Профсоюзы пожаловались на «российские» огурцы за 9,99 BYN в Минске и назвали "правильную" цену

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Опубликовано: 27.02.2026 10:17 , Обновлено: 27.02.2026

Сотрудники Минского городского объединения организаций профсоюзов устроили "огуречный рейд" по столичным магазинам и в одном из них увидели удивительную картину: белорусские огурцы продавали под видом российских. Такая маленькая географическая хитрость позволила продавцу поставить более высокую цену на овощ, который включён в список продуктов, попадающих под госрегулирование в Беларуси.

Сигнал в тематическую общественную приемную профсоюзов об “огурцах по цене авокадо” поступил от одного из покупателей. Отрабатывая конкретную жалобу, сотрудники профсоюзов прошлись и по другим магазинам и в одном их них обнаружили огурцы по цене 9,99 рубля . Поскольку огурцы Совет министров Беларуси недавно включил в перечень товаров, цены на которые строго регулирует государство, проверяющим цифры на ценнике показались подозрительными.

Согласно действующим правилам, цены на свежие огурцы (а также на помидоры) не могут расти бесконтрольно. Допустимая прибавка к цене - не более 0,3% в месяц. По данным столичных профсоюзов, сейчас адекватная цена на огурцы в Беларуси должна держаться в районе 7 рублей.

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Но есть нюанс - это касается свежих овощей белорусского производства. Этим, очевидно, и решили воспользоваться недобросовестные продавцы: они установили более высокую цену, заявив, что огурцы привезены из России. По крайней мере, так было указано на ценнике. А вот этикетка на коробке, в которой были выложены огурцы на прилавке, говорила совсем иное. Производителем было указано коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Рудаково” - а это, на секундочку, Витебская область Беларуси.

На нарушение проверяющие указали представителям торговых объектов.

“Через 2 часа при повторном рейде данный товар был в продаже по 7,88 рубля ”, - рассказала об итогах “огуречного рейда” главный инспектор по социально-экономической работе столичных профсоюзов Олеся Артюшина. По её словам, сами нарушения были зафиксированы на видео и информация о них будет передана “в соответствующие инстанции для проверок”.

Кстати, если верить данным Россельхознадзора, Беларусь в прошлом году для России, действительно, стала главным экспортером свежих огурцов. За год объёмы поставок в нашу страну достигли 17,1 тысячи тонн.

Однако в правительстве Беларуси заявили, что сами белорусские производители в этом году стали куда охотнее продавать свою продукцию в соседнюю Россию, где цены на свежие овощи в начале года резко подскочили. Так, первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время недавнего отчёта перед главой государства пожаловался на то, что из-за этого периодически случается нехватка свежих овощей в отдельных регионах страны.

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