В правительстве объяснили нехватку белорусских огурцов и помидоров в магазинах – «Лукавят и везут в Россию»

Опубликовано: 18.02.2026 08:13 , Обновлено: 18.02.2026

Во время вчерашнего отчёта правительства за 2025 год перед Президентом глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов пожаловался на то, что далеко не во всех белорусских магазинах в межсезонье есть свежие огурцы и помидоры местного производства. Другие члены правительства объяснили это тем, что белорусские производители охотнее продают свою продукцию в соседнюю Россию, где цены на свежие овощи в начале года резко подскочили.

Несмотря на то, что первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков отчитался главе государства о том, что жалоб по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами нет, глава КГК с ним частично не согласился. На заседании он озвучил оперативные данные утренней проверки, проведённой в четырёх областях страны, которая показала проблему по свежим овощам.

“Из 44 объектов, которые посмотрели с утра, в 14 не было наших огурцов и в 14 - наших помидоров”, - отчитался Герасимов.

В свою очередь Александр Лукашенко обратил внимание на рост цен на свежие овощи. Так, по его словам, в январе помидоры в Беларуси подорожали на 11%, огурцы – на 6,6 % и даже соль – на 5,3%.

“У нас что, соли не хватает?” - возмутился глава государства.

Вице-премьер Снопков на это замечание признал, что цены на белорусские огурцы несколько превысили установленный правительством предел и связал это с ситуацией на продовольственном рынке соседней России.

“Инфляцию дал российский, потому что на данный момент есть недостаток с одной стороны, с другой стороны, и я просил КГК и ФПБ, чтобы включились они не в розницу, а к нашим теплицам, которые на данный момент лукавят и везут огурец в Россию, потому что там ценник больше”, - пояснил Снопков, подчеркнув, что на факты нехватки свежих овощей в отдельных регионах власти ” реагируют сразу же”.

В свою очередь премьер-министр Александр Турчин заверил, что в Беларуси потребность в свежем огурце собственного производства в межсезонье, согласно официальной статистике тепличного производства, закрыта “более чем на 140%”, так что есть возможность даже продавать часть на экспорт.

Однако глава государства потребовал ориентироваться не на статистические данные, а на реальную ситуацию на местах.

“Повторяю тем, кто не понимает: люди кушают продукты, а не статистику. Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование – справедливым”, - заявил Лукашенко.

Напомним, по решению Совета министров, рост цен на свежие огурцы и помидоры в Беларуси с декабря 2025 года взят на особый контроль. Производителям овощей запретили свободно поднимать цены на огурцы и помидоры свыше установленного уровня - “в целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен”. Максимальный свободный рост цены на эти два овоща не может превышать 0,3% в месяц. Всё что свыше - производителю придётся обосновывать властям, обращаясь в специальную Комиссию по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Не более 0,3% в месяц. Совмин взял на контроль рост цен на огурцы и помидоры в Беларуси