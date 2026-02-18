В правительстве объяснили нехватку белорусских огурцов и помидоров в магазинах – «Лукавят и везут в Россию»
Во время вчерашнего отчёта правительства за 2025 год перед Президентом глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов пожаловался на то, что далеко не во всех белорусских магазинах в межсезонье есть свежие огурцы и помидоры местного производства. Другие члены правительства объяснили это тем, что белорусские производители охотнее продают свою продукцию в соседнюю Россию, где цены на свежие овощи в начале года резко подскочили.
Несмотря на то, что первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков отчитался главе государства о том, что жалоб по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами нет, глава КГК с ним частично не согласился. На заседании он озвучил оперативные данные утренней проверки, проведённой в четырёх областях страны, которая показала проблему по свежим овощам.
“Из 44 объектов, которые посмотрели с утра, в 14 не было наших огурцов и в 14 - наших помидоров”, - отчитался Герасимов.
В свою очередь Александр Лукашенко обратил внимание на рост цен на свежие овощи. Так, по его словам, в январе помидоры в Беларуси подорожали на 11%, огурцы – на 6,6 % и даже соль – на 5,3%.
“У нас что, соли не хватает?” - возмутился глава государства.
Вице-премьер Снопков на это замечание признал, что цены на белорусские огурцы несколько превысили установленный правительством предел и связал это с ситуацией на продовольственном рынке соседней России.
“Инфляцию дал российский, потому что на данный момент есть недостаток с одной стороны, с другой стороны, и я просил КГК и ФПБ, чтобы включились они не в розницу, а к нашим теплицам, которые на данный момент лукавят и везут огурец в Россию, потому что там ценник больше”, - пояснил Снопков, подчеркнув, что на факты нехватки свежих овощей в отдельных регионах власти ” реагируют сразу же”.
В свою очередь премьер-министр Александр Турчин заверил, что в Беларуси потребность в свежем огурце собственного производства в межсезонье, согласно официальной статистике тепличного производства, закрыта “более чем на 140%”, так что есть возможность даже продавать часть на экспорт.
Однако глава государства потребовал ориентироваться не на статистические данные, а на реальную ситуацию на местах.
“Повторяю тем, кто не понимает: люди кушают продукты, а не статистику. Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование – справедливым”, - заявил Лукашенко.
Напомним, по решению Совета министров, рост цен на свежие огурцы и помидоры в Беларуси с декабря 2025 года взят на особый контроль. Производителям овощей запретили свободно поднимать цены на огурцы и помидоры свыше установленного уровня - “в целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен”. Максимальный свободный рост цены на эти два овоща не может превышать 0,3% в месяц. Всё что свыше - производителю придётся обосновывать властям, обращаясь в специальную Комиссию по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
Не более 0,3% в месяц. Совмин взял на контроль рост цен на огурцы и помидоры в Беларуси