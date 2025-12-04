Не более 0,3% в месяц. Совмин взял на контроль рост цен на огурцы и помидоры в Беларуси

Опубликовано: 04.12.2025 07:42 , Обновлено: 04.12.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров, которое вносит некоторые изменения в действующую систему регулирования цен в Беларуси. В числе прочего, на особый контроль правительство взяло рост цен на огурцы и помидоры.

Текст постановления пока не опубликовали, однако в пресс-службе правительства 3 декабря пояснили, что производителям овощей запретили свободно поднимать цены на огурцы и помидоры свыше установленного уровня - “в целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен”. Максимальный свободный рост цены на эти два овоща не может превышать 0,3% в месяц. Всё что свыше - производителю придётся обосновывать властям, обращаясь в специальную Комиссию по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

А вот сам список товаров, цены на которые в Беларуси регулируются властями, решили сократить. После вступления постановления в силу перечень сократится с 211 до 199 позиций. В Совмине объяснили это желанием соблюсти “баланс интересов государства и участников потребительского рынка”. Перечень регулируемых позиций правительство также пересмотрело.

Полностью отменило правительство ценовое регулирование на те товары, которые продают в поездах, курсирующих в международном сообщении, а также отменил обязательное согласование условий реализации потребительских товаров, произведенных внутри страны, но продаваемых за её пределами.

Кроме того, этим же постановлением Совмина отменяются ограничения на размер стимулирующих выплат (вознаграждений) на импортируемые непродовольственные товары при покупке оптом, вознаграждений за оказание услуг по продвижению товаров и прочих вознаграждений.

Одновременно с этим правительство увеличило предельные максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум.

Также Совмин продлил ещё на год (до конца 2026 года) полномочия местным властям (облисполкомам и Минскому горисполкому) на утверждение перечня операций и организаций, между которыми разрешены товарообменные операции.

Дополнительно правительство скорректировало подходы к формированию цен заготовителями и поставщиками, которые не являются производителями, заготовителям для госзаказа.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в правительстве назвали точные сроки, когда белорусов полностью обеспечат отечественными помидорами, в том числе, в межсезонный период. Новые плановые цифры, установленные правительством для белорусских аграриев, 27 ноября озвучил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко.

В правительстве назвали год, когда белорусов полностью обеспечат своими «зимними» помидорами