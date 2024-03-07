Профсоюзы пожаловались на маленькие зарплаты медиков и рассказали, за счёт чего их можно поднять

Опубликовано: 07.03.2024 09:20 , Обновлено: 07.03.2024

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило 6 марта пожаловался на то, зарплаты некоторых категорий медиков в 2023 году не достигли показателя средней по стране. Речь, в первую очередь, о среднем медицинском персонале. Шило озвучил предложения профсоюзов, за счет чего зарплаты можно поднять уже в этом году.

Согласно озвученной на VII пленуме Республиканского комитета БПРЗ статистике, в прошлом году врачи получали с среднем на 54,4% больше, чем средняя зарплата по стране, а вот для среднего медицинского персонала не удалось выйти даже на уровень средней зарплаты. По словам Шило, медики этой категории в прошлом году получали всего 86,7% от средней зарплаты. Между тем, к 2025 году власти планируют выйти на показатель в 90%, сообщило агентство БелТА.

Шило объяснил, что, по мнению профсоюзов, зарплаты специалистам со средним медицинским образованием следует поднимать, в частности, за наличие квалификационных категорий, и “мотивировать” работников на их получение.

“Различие должно быть существенным с целью мотивации повышения уровня квалификации”, - подчеркнул он.

Среди других источников повышения заработка медиков Шило назвал повышение уровня надбавок по контрактам, надбавок за сложность и напряженность труда.

[info_b]По данным Белстата, средняя зарплата за январь в Беларуси составила 1,991 тыс. рублей до вычета налогов (около $630 по курсу Нацбанка на 31 января). Между тем в декабре 2023 года средняя номинальная зарплата в Беларуси составила 2,271 тыс. рублей, то есть на 280 рублей выше январской. [/info_b]

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За год зарплаты врачей в Беларуси выросли на 27,3%

Между тем, согласно официальной статистике, в целом в сфере здравоохранения среднемесячная заработная плата работников в 2023 году составила 1648,4 рубля и по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 19,6%. Показатели у врачей ещё более внушительные - средняя зарплата достигла 2936 рублей и за год выросла на 27,3%.

А вот у специалистов со средним медицинским образованием средняя зарплата, согласно статистике за прошлый год, была почти в два раз меньше, чем у врачей - 1583 рубля.

Ранее Телеграф сообщил, что Беларусь оказалась на четвертом месте среди стран ЕАЭС по уровню зарплат.

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