Профицит в 1,6 млрд рублей. Минфин отчитался по бюджету Беларуси за 2023 год

Опубликовано: 02.03.2024 10:11 , Обновлено: 15.11.2024

Коллегия Министерства финансов Беларуси 1 марта провела расширенное заседание, на котором отчиталась об исполнении госбюджета за 2023 год и обозначила задачи для финансовых органов на 2024 год.

Глава министерства Юрий Селиверстов заявил, что госбюджет в прошлом году удалось исполнить с профицитом в 1,6 млрд рублей, хотя по первоначальному прогнозу ведомства расходы должны были превысить доходы. По его словам, достичь этого удалось “за счет оптимизации расходов и новых мер по поддержке экспортеров”, сообщил телеканал “Беларусь 1”.

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В том числе благодаря профициту, как отметил Селиверстов, Беларуси удалось исполнить свои внешние обязательства. Такой же схемы, по словам министра финансов, страна продолжит придерживаться в 2024 году - перечислять обязательные выплаты на спецсчёт в “Беларусбанке”, поскольку из-за санкций и “заблокированных возможностей оплаты” перечислять их напрямую зарубежным контрагентам белорусские власти пока не могут.

Говоря о прочих задачах на этот год, Селиверстов обратил внимание на сохранении социальной направленности утверждённого бюджета (на эти задачи, включая зарплаты, в бюджете заложено более 40% расходов).

Ранее Телеграф сообщил, что в республиканском бюджете на 2024 год запланированы доходы чуть более 39,9 млрд. рублей, а вот расходы, по планам правительства, должны превысить 44,6 млрд. рублей, то есть дефицит бюджета запланирован на уровне 4,7 млрд рублей.

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