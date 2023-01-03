В бюджете Беларуси заложили 3,17 млрд рублей дефицита

Опубликовано: 03.01.2023 15:47 , Обновлено: 06.04.2023

На Национальном правовом портале появился текст утвержденного бюджета Беларуси на 2023 год. В нем говорится, что запланированных доходов не хватит на покрытие всех утвержденных расходов.

Дефицит составит 3,17 млрд рублей. Все потому, что власти планируют заработать 33,36 млрд рублей, а потратить - 36,54 млрд.

В министерстве финансов Беларуси ранее признались, что собираются брать деньги в долг, чтобы покрыть дефицит госбюджета. По словам министра Юрия Селиверстова, бюджет сформировали с дефицитом в 3,2 млрд рублей (1,3% к ВВП). Министр заявил, что покрыть недостаток ведомство планирует за счет: бюджетных остатков; кредитов от России.

В Минфине Беларуси рассказали, где возьмут деньги на покрытие дефицита бюджета