Скидка до 65%. Мобильный оператор дал белорусам 8 дней, чтобы подключить годовой безлимит по акции

Опубликовано: 02.12.2024 20:50 , Обновлено: 02.12.2024

В преддверии Нового года мобильные операторы Беларуси один за одним начали радовать клиентов праздничными акциями. Так, например, компания life:) объявила "специальную скидку" на один из своих безлимитных тарифов. В МТС пообещали бесплатный "адвент-календарь для киноманов", а в А1 — смартфон за 10 копеек.

В пресс-службе life:) пообещали, что если подключиться на “Бесконечный Pro” в течение ближайших восьми дней, с 3 по 9 декабря, абоненты получат “специальную скидку” сроком на 1 год. Первые 6 месяцев абонентская плата составит 9,90 рублей в месяц, а следующие полгода — 18,90, заверили в life:). При этом “обычная” стоимость тарифного плана — 27,90 белорусских рублей.

Кроме того, оператор позвал минчан и гостей столицы на открытый каток. Так, 3 декабря по адресу проспект Победителей, 4А (площадка у Дворца спорта) любой желающий получит коньки и входной билет абсолютно бесплатно, заверили в компании. Там [link href=“https://life.com.by/notice/news/birthday-skating” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link], что такие сеансы будут проходить с 19:00 до 22:45, а именно:

19:00 — 19:45;

20:00 — 20:45;

21:00 — 21:45;

22:00 — 22:45.

[info_b]В пресс-службе мобильного оператора добавили, что на территории катка каждый сможет угоститься горячим напитком и сделать яркие фотографии, а количество гостей на льду будет регулироваться вместимостью площадки.[/info_b]

Мобильные операторы пообещали белорусам 50%-ную скидку на 6 месяцев и «удвоенную начинку» 20 тарифов. Надолго?

Адвент-календарь от МТС

Тем временем другой мобильный оператор представил “адвент-календарь для киноманов”, который пообещали всем клиентам видеосервиса. В МТС отметили, что он позволит “отсчитывать дни до Нового года, каждый день открывая новые окошки с фильмами”. Притом первые 30 дней смотреть кино и сериалы можно абсолютно бесплатно, заявили в компании.

Так, вместо коробки с пронумерованными ячейками пользователи смогут по очереди открывать “динамичные окошки”, объяснили в МТС. В каждом из них будет находиться фильм дня, посмотреть который можно на смартфоне, планшете или экране телевизора — самостоятельно или в кругу друзей.

«Адвент-календарь МТС ТВ — наш подарок всем ценителям кино. Мы собрали вместе самые добрые, трогательные и душевные фильмы. Они станут прекрасным дополнением к зимним вечерам, зарядят праздничным настроением и помогут ощутить приближение Нового года и Рождества», — пообещали в МТС.

У А1 — новый смартфон за 10 копеек

Мобильный оператор А1 объявил беспрецедентную акцию: с 15 ноября по 15 января 2025 года белорусам предоставили возможность приобрести новый смартфон или ноутбук всего за 10 копеек. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим», который включает домашний и мобильный Интернет, онлайн-кинотеатр, Wi-Fi роутер и безлимит минут.

На сайте мобильного оператора сказано, что принять участие в акции могут граждане Беларуси, иностранцы или лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в нашей стране. Для того, чтобы стать обладателем Xiaomi Redmi Note 13 (6/128GB) или ноутбука Oliver Book A1 Kit, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим» стоимостью… 49 рублей в месяц. В него входят:

домашний интернет до 100 Мбит/ с;

мобильная связь (безлимит ГБ и минут);

онлайн-кинотеатр;

Wi-Fi роутер 2,4/ 5 Ггц от 2,22 руб/ мес.

К слову, акция предусматривает не только новый смартфон или ноутбук на выбор. Если всё это у вас уже есть, А1 предлагает воспользоваться другим бонусом — скидкой 25% на 6 месяцев. То есть тарифный план в первые полгода обойдётся абонентам в 36,75 вместо 49 рублей в месяц.

Ранее Telegraf.news писал, что МТС запустил предновогоднюю акцию, предложив белорусам приобрести новый смартфон всего за 1 рубль. Для этого нужно впервые подключиться к домашнему Интернету или стать абонентом МТС, если раньше вы были приверженцем другого оператора. При этом в компании уточнили: специальное предложение действует до 31 декабря.

Белорусам дали 42 дня, чтобы купить смартфон за 1 рубль. Что для этого нужно?