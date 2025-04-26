Призвали в армию? В профсоюзах Минска объяснили, обязан ли наниматель сохранить за срочником рабочее место

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Опубликовано: 26.04.2025 14:59 , Обновлено: 26.04.2025

В Беларуси подходит к концу весенняя призывная кампания. На этой неделе молодых людей, призванных в армию, уже начали отправлять в конкретные соединения и воинские части. Как минимум некоторым из них из-за призыва на срочную военную службу пришлось оставить работу. А обязан ли работодатель сохранить за ними рабочее место, как это предусмотрено, в частности, для уходящих в декрет женщин? Юристы Минского городского объединения профсоюзов объяснили нюансы.

Согласно статье 44 действующего Трудового кодекса Беларуси (ТК РБ), призыв работника на военную службу или его направление на альтернативную службу рассматривается как “обстоятельство, не зависящее от воли сторон”. В этом случае трудовой договор между ними подлежит прекращению.

Однако, в соответствии со статьёй 342, по окончании военной или альтернативной службы работник имеет право вернуться на прежнее место работы (либо на должность, равноценную той, которую он занимал до призыва). На заключение нового трудового договора с работодателем ему по закону отводится 3 месяца.

Более того, как пояснили юристы столичных профсоюзов, в этом случае отслужившему в армии молодому человеку также полагается единовременная материальная помощь в размере одной минимальной заработной платы.

[info_b]С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Беларуси установлена на уровне 726 рублей . [/info_b]

Кстати, согласно той же 342 статье, отслужившим срочникам (или тем, кто проходил альтернативную службу) органы по труду, занятости и соцзащите совместно с Минобороны и иными заинтересованными госорганами обязаны предоставить по его желанию первое рабочее место, если до службы в армии они не состояли в официальных трудовых отношениях.

Ранее Telegraf.news показал, как на этой неделе провожали из военкоматов по всей Беларуси молодых людей, призванных на срочную военную службу. TikTok и прочие соцсети наводнили видео, снятых родными и самими военкоматами. Не обошлось без юмора, но и серьёзные обсуждения ввиду актуальности военной тематики в комментариях под некоторыми видео разразились нешуточные.

«В автобусы с радостью шагом марш!» — В белорусских городах показали отправку парней на срочную службу. В комментариях разразилась дискуссия