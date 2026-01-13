Прислушались к Минобру? Белорусы в 63 раз чаще покупали непривычные зимние аксессуары

Опубликовано: 13.01.2026 14:07 , Обновлено: 13.01.2026

Пришедшая по-настоящему снежная зима вынудила белорусов скорректировать свои привычные списки закупок на популярных маркетплейсах. Как показала статистика продаж Wildberries за первую декаду нового года, в корзинах белорусов чаще обычного оказывались непривычные зимние аксессуары. Впрочем, некоторые позиции можно легко объяснить - совсем недавно ими посоветовало закупиться Министерство образования.

Речь о шлемах для сноуборда, продажи которых в Беларуси в первой декаде января подскочили в 63 раза. Это вовсе не говорит о том, что белорусы массово встали на сноуборды. Просто этот элемент горнолыжной экипировки может оказаться полезным и при другой зимней забаве - катании с горок на санках и в особенности на тюбингах. Использовать защитные шлемы на горках недавно призвало даже Министерство образования - чтобы уберечь детей от потенциальных ушибов и травм при катаниях. Видимо, некоторые белорусы, действительно, прислушались к рекомендациям специалистов.

Судя по свежей статистике продаж от Wildberries, белорусы вообще решили взять от этой зимы по максимуму и насладиться всеми возможными зимними забавами - от катания на классических санках с ледянками (их продажи подскочили в начале января в 32 и 23 раза, соответственно), до фигурного катания (продажи самих коньков выросли в 17 раз, а спиннеров для фигурного катания - в 25 раз) и скандинавской ходьбы (специальных палок продали в 30 раз больше, чем в прошлом году).

Впрочем, судя по статистике продаж, многим белорусам в эти дни было не до развлечений. Им пришлось усиленно бороться с последствиями снежного циклона Улли. Как следствие, аналитики Wildberries констатировали “взрывной спрос” на лопаты и снегоуборочную технику.

Так, в 30 раз чаще, чем в прошлом году, белорусы в эти дни заказывали снегоуборочные машины, в 20 раз чаще - снегоуборочные скреперы (специальные широкие лопаты для уборки снега с металлическим наконечником), классические лопаты – более чем в 10 раз чаще. Самым популярным инструментом этого сезона маркетплейс назвал пластиковые лопаты со стальным черенком и планкой.