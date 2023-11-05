«Приорбанк» за год закрыл 13 офисов в Беларуси. Что будет дальше?

Опубликовано: 05.11.2023 11:52 , Обновлено: 05.11.2023

С начала 2023 года австрийская корпорация Raiffeisen Bank International (RBI) закрыла уже 13 подразделений своей "дочки", "Приорбанка", в Беларуси. Это следует из открытой финансовой отчетности RBI за III квартал. Посмотрели, как финансовые аналитики корпорации оценивают перспективы ведения бизнеса в стране в ближайшем будущем.

Судя по отчёту RBI, на который ссылается белорусское издание Office Life, количество обслуживающих офисов банка с начала года уменьшилось на 154 - теперь их 1545 в различных странах. Больше всего офисов (67) закрылось в Украине, что объясняется военными действиями в стране. Помимо Беларуси немало офисов RBI также закрыла в Сербии (32 офиса - в связи с консолидацией после слияния) и в Чехии (25 офисов).

Согласно отчёту RBI, из-за девальвации белорусского рубля на 19% банковская группа потеряла как минимум 84 млн евро в совокупном капитале. Девальвация российского рубля на 33% обошлась RBI ещё в 1185 млн евро.

В январе-сентябре 2023 года чистый процентный доход группы по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизился на 25 млн евро из-за падения процентных ставок на рынке. В результате стоимость финансовых активов белорусского сегмента банковской группы сократилась на 271 млн евро - до 1408 млн евро.

По оценке финансовых аналитиков RBI, в настоящее время Беларусь, как и соседняя Россия, находится в “изолированном положении”, а экономическая деятельность страны “нацелена на налаживание контактов с торговыми партнерами за пределами Европы”.

“Небольшое восстановление экономики было поддержано правительственными стимулами способствовать технологической модернизации промышленности, расширению промышленного производства, возрождению внутреннего спроса и падению инфляции. Однако увеличение импорта замедлило восстановление”, - констатировали в RBI.

Согласно макроэкономическому прогнозу банковской группы, рост реального ВВП в Беларуси по итогам 2023 года составит 1,5%, а в 2024-м и 2025-м повысится до 2%. Однако, аналитики не исключают возможности негативного сценария, при котором ВВП Беларуси в этом году достигнет лишь 1%. Тогда в 2024году этот показатель может составить 1,9%, а в 2025-м — всего 0,4%.

В целом же, согласно отчёту, основные доходы группы RBI, если не принимать во внимание рынки Беларуси и России, выросли на 20% по сравнению с III кварталом 2022 года. С начала этого года они составили 4,430 млн евро. По словам авторов документа, это обусловлено получением чистого процентного дохода.

Напомним, в марте этого года стало известно о том, что Raiffeisen Bank International решил продать или вывести из своего состава российский филиал. В мае компания прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своего дочернего «Райффайзенбанк Россия», кроме того, компания решила сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ, включая белорусские — «для сокращения рисков, связанных с транзакционным бизнесом».

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По неофициальным данным австрийского издания Falter, RBI планировала произвести обмен с российским «Сбером». Тот мог получить все активы австрийцев в России и Беларуси, а те в обмен могли забрать европейские активы российского банка. Однако летом развитие событий поставили на паузу. Некоторые источники в финансовых кругах сообщали о том, австрийские власти желают сохранить отношения с Россией.

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