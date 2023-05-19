Что будет с «Приором»? Raiffeisen Bank объявил о "сокращении корреспондентских отношений" с белорусскими банками

Опубликовано: 19.05.2023 12:10 , Обновлено: 19.05.2023

Пресс-служба австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) 19 мая подтвердила информацию о сокращении сотрудничества с белорусскими банками. А что будет с белорусской "дочкой", "Приорбанком"?

“Raiffeisen Bank International решил резко сократить корреспондентские отношения с банками в регионе”, - цитируетруководителя пресс-службы RBI Ингрид Дитц издание Office Life.

Источник издания в банковской сфере ранее сообщил, что ряд банков, работающих в Беларуси, сохранит отношения с австрийской группой, однако “их количество будет весьма ограниченным”.

По словам официального представителя компании, RBI уже направил соответствующую информацию в те белорусские банки, которых коснётся эта мера.

Что будет с “Приорбанком” в австрийской компании не уточнили. Однако, в самой белорусской “дочке” RBI журналистам издания заявили, что на данный момент банк работает в обычном режиме.

Что будет с «Приором»? Австрийский Raiffeisen Bank решил продать свои банки в России

Напомним, в марте стало известно о том, что Raiffeisen Bank International решил продать или вывести из своего состава российский филиал. В мае компания прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своего дочернего «Райффайзенбанк Россия», а на днях стало также появилась информация о том, что компания сокращает корреспондентские отношения с банками стран СНГ - “для сокращения рисков, связанных с транзакционным бизнесом”.