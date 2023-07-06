Австрийский владелец "Приорбанка" отказался от ухода из РФ и Беларуси. Что ждёт белорусских банк?

Опубликовано: 06.07.2023 14:41 , Обновлено: 06.07.2023

Корпорация Raiffeisen Bank International решила пока отложить планы по уходу из России. Об этом сообщило агентство Reuters. Ранее уход из РФ связывали с отказом австрийской компании от активов и в Беларуси.

В качестве причины такого решения агенство назвало желание властей Австрии сохранить отношения с Россией.

Ранее Телеграф сообщил, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank строила планы ухода с белорусского и российского рынков. Она является основательницей и владельцем белорусского “Приорбанка”.

По неофициальным данным австрийского издания Falter, появившимся ранее, Raiffeisen Bank (RBI) был намерен произвести обмен с российским «Сбером». Тот мог получить все активы австрийцев в России и Беларуси. В обмен те забирали европейские активы российского банка в Европе.

По всей видимости, такое развитие событий пока поставлено на паузу. А белорусский “Приорбанк” так и останется в группе компаний австрийской корпорации. Впрочем, в белорусском банке не комментировали как ранее опубликованные слухи, так и новую информацию.

Австрийский владелец Приорбанка планирует уход из Беларуси — Falter