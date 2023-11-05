«Примем жесткие меры» - В МАРТ объяснили, когда начнут регулировать цены на белорусские овощи и фрукты

Опубликовано: 05.11.2023 18:18 , Обновлено: 05.11.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, когда будут готовы ввести госрегулирование цен на белорусскую плодоовощную продукцию. Пока, по словам начальника управления организации торговли и общественного питания ведомства Натальи Мельниковой, такой необходимости нет, но при определённых обстоятельствах министерство готово "принять жесткие меры".

Как пояснила представительница МАРТ,по действующему законодательству цена на товары в Беларуси формируется следующим образом: сначала цену товара устанавливает производитель, а затем к ней устанавливается максимальная торговая надбавка с учетом оптовой надбавки. Сегодня для плодоовощной продукции эта надбавка составляет 30% - выше неё цены поднимать нельзя, ниже - можно.

Однако цена на белорусские овощи и фрукты, по словам представительницы МАРТ, и так “очень низкая”, поэтому вводить для неё дополнительное ценовое регулирование нет необходимости, сообщило агентство БелТА.

“Если мы увидим перекос в цене в первую очередь в Российской Федерации, где нашему производителю будет выгодно продать товар на экспорт одним вагоном и сразу получить деньги за счет вымывания ресурса на рынке, не глядя на стабилизационные фонды, то МАРТ примет жесткие меры”, - пояснила Мельникова.

Пока, по её словам, ведомство “в перспективе не видит роста цен на плодоовощную продукцию”.

“Но если это произойдет, будет установлено ценовое регулирование”, - добавила она.

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