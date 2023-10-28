МАРТ разрешил продавцам включать доставку в цену товаров

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Опубликовано: 28.10.2023 17:40 , Обновлено: 28.10.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило Инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен и тарифов. Теперь продавцам разрешили включать в цену товаров оплату услуг сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей по доставке товаров.

Соответствующее постановление ведомства опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 28 октября. Основные его нововведения вступят в силу через 10 дней.

В связи с этим изменением МАРТ также дополнил перечень расходов по доставке и скорректировал список расходов на оплату услуг по доставке товаров субъектами, которые входят в одну бизнес-группу с производителями, импортерами, субъектами торговли. Теперь к этой категории разрешили относить следующие расходы, связанные с доставкой товаров: