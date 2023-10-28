МАРТ разрешил продавцам включать доставку в цену товаров
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило Инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен и тарифов. Теперь продавцам разрешили включать в цену товаров оплату услуг сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей по доставке товаров.
Соответствующее постановление ведомства опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 28 октября. Основные его нововведения вступят в силу через 10 дней.
В связи с этим изменением МАРТ также дополнил перечень расходов по доставке и скорректировал список расходов на оплату услуг по доставке товаров субъектами, которые входят в одну бизнес-группу с производителями, импортерами, субъектами торговли. Теперь к этой категории разрешили относить следующие расходы, связанные с доставкой товаров:
- зарплата работников, которые осуществляют доставку товаров (с отчислениями на социальные нужды),
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов,
- расходы на электрическую энергию, используемую для зарядки электромобилей,
- амортизационные отчисления стоимости транспортных средств,
- расходы на техобслуживание транспорта,
- расходы на обязательное страхование транспортных средств, транспортный налог,
- расходы на аренду или лизинг транспорта,
- расходы на оплату за проезд по платным дорогам.