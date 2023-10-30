Министр торговли пообещал белорусам «достойную цену» на белорусские яблоки. Дешевле станут?

Опубликовано: 30.10.2023 07:43 , Обновлено: 30.10.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов пообещал белорусам "достойную, доступную цену на отечественное яблоко" в этом сезоне. Что это означает в денежном эквиваленте - подорожание или удешевление самого доступного для белорусов фрукта и не исчезнут ли белорусские яблоки с прилавков к весне?

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявил “обеспеченность” яблоками собственного производства в этом году в Беларуси “в принципе, вроде бы есть”. В стабилизационные фонды межсезонного периода в этом году планируют отправить 23,4 тыс. тонн яблок. Этого, по мнению руководителя ведомства, должно хватить на пять месяцев межсезонья.

“Но задача же их не просто произвести в сезон (да, его можно сорвать с дерева и употребить – поставить на полку магазина), а сохранить его до нового урожая”, - признал Богданов, выступая в эфире гостелеканала СТВ.

По его словам, белорусские аграрии “серьезно работают над тем, чтобы обеспечить” сохранность нового урожая, в частности, за счёт выбора “правильных, лёжких сортов”, внедрения новых технологий выращивания, уборки и хранения фруктов и отработки и путей поставки в магазины. Он пообещал закрыть “полную потребность внутреннего рынка” в этом году.

Богданов заявил, что помимо ценорегулирования для крупных магазинов действует ещё одно требование МАРТ - иметь в ассортименте 5-6 сортов отечественных яблок. По его словам, эти меры уже отразились на статистике: за последние три года доля белорусского яблока в продажах выросла в два раза.

Яблоки подорожают или подешевеют?

Так, теперь такие популярные у белорусов сорта, как “Гала” и “Принц”, которые раньше традиционно завозили из стран Европейского союза, в магазины поставляют исключительно белорусского производства. При этом цена на “национальные” сорта, по словам Богданова, сейчас “уровня прошлого года, а по некоторым сортам даже и ниже” и серьёзного роста в ближайшее время министр не прогнозировал.

Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси признали, что из всего многообразия плодоовощной продукции, закладываемой летом и осенью в стабилизационные фонды страны, быстрее всего заканчиваются белорусские яблоки. Уже несколько лет подряд в межсезонье на прилавках белорусских магазинов остро ощущается их дефицит, и любителям яблок приходится либо отказываться от этого фрукта или переходить на более дорогие импортные варианты. В ведомстве рассказали, как планируют решать эту проблему и ждать ли белорусам дефицита отечественных яблок этой зимой.

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Кстати, именно на фрукты и овощи Минэкономики Беларуси ранее спрогнозировало “сезонный” рост цен, хотя “целевой параметр по инфляции” по итогам 2023 года в ведомстве пообещали выполнить.

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