Правительство Беларуси ограничило свободный экспорт яблок на 6 месяцев

Опубликовано: 22.08.2025 07:35 , Обновлено: 22.08.2025

Правительство Беларуси ввело лицензирование на вывоз яблок за пределы страны. Это следует из постановления Совета Министров № 451 от 21 августа 2025 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, для экспорта яблок как в страны ЕАЭС, так и в другие государства, потребуется получить разовую лицензию в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Чтобы получить разрешение, экспортёру нужно будет пройти процедуру согласования с местными властями (облисполкомами или Мингорисполкомом) и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Минсельхозпрод может отказать в согласовании, если соотношение свободных ресурсов яблок в стране и внутренней потребности составит менее 30%.

[inf]Полностью с документом и условиями отказа можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

Ограничения не будут распространяться на яблоки, которые вывозятся в качестве международной гуманитарной помощи , а также на товары, следующие через Беларусь транзитом .

Постановление будет действовать в течение 6 месяцев после вступления в силу. Государственному таможенному комитету поручено обеспечить контроль за вывозом яблок в соответствии с новыми правилами.

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