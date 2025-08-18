Глава Брестчины рассказал, как планируют компенсировать урожай яблок в 3 раза меньше прошлогоднего

Опубликовано: 18.08.2025 08:04 , Обновлено: 18.08.2025

Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал, как отразились весенние заморозки на урожае белорусских яблок и картошки и как планируют белорусские аграрии восполнять нехватку плодоовощной продукции, необходимой для закладки в стабилизационные фонды страны.

По предварительным оценкам властей Брестской области, в этом году урожай яблок в регионе будет в 3 раза меньше, чем в прошлом. Если в 2024 году урожай яблок составил прядка 120 тыс. тонн, то в этом году - не более 37-40 тыс. тонн.

Причиной столь низкого урожая главного фрукта белорусских аграриев Пархомчик в эфире гостелеканала “Первый информационный” назвал три волны весенних заморозков.

“Пострадали сады наши, очень серьезно. Пострадали наши аграрии, которые вложили определённый капитал для получения хорошего результата, но по не зависящим от них причинам получат результат меньше”, - констатировал глава Брестчины.

При этом, по мнению Пархомчика, даже урожая в 40 тыс. тонн яблок “хватит накормить” Беларусь. Для восполнения недостающих объёмов, как пояснил чиновник, будет экспортировано порядка 85-87 тыс. тонн яблок.

“Мы где-то не досчитаемся в экспортном потенциале, но найдем, как возместить вот эти потери. В принципе, яблоко есть, и оно будет в закладке для поступления на прилавки в 2026 году”, — заверил Председатель Брестского облисполкома.

А вот с овощами так называемого борщевого набора, по словам Пархомчика, “проблем нет” и “картошкой страну накормят”. Получить урожай картофеля, достаточный для обеспечения стабилизационных фондов страны в межсезонный период 2025/2026 года, по словам чиновника, удалось в том числе благодаря увеличению посевных площадей после весенних заморозков.

“Сейчас картошку убирают фермерские хозяйства, урожай хороший, поэтому вопросов я не вижу”, - поделился ходом уборочной кампании глава Брестчины.

Ранее Telegraf.news рассказал, что возможность закупки яблок за границей для закладки в стабфонды ещё этой весной не исключали и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, и Президент страны Александр Лукашенко.

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В связи с этим глава государства заранее потребовал продумать логистику: определить возможные источники закупок, организовать хранение фруктов и рассмотреть все возможности пополнения запасов в межсезонье.

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