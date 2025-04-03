Записывать видео? Суздальцев рассказал, как белорусам избежать проблем в налоговой после вывода криптовалюты с иностранных бирж

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Опубликовано: 03.04.2025 10:12 , Обновлено: 02.04.2025

В условиях регулирования криптовалютных рынков и ужесточения контроля со стороны налоговых и правоохранительных органов белорусские владельцы цифровых активов сталкиваются с необходимостью легализации своих средств. Особенно это актуально для тех, кто хранил и накапливал криптовалюту на зарубежных биржах в течение нескольких лет. Разбираемся, как при этом избежать проблем, с Виктором Суздальцевым, руководителем криптошколы Consensus School.

Фиксируем историю транзакций

Хотя торговые транзакции не требуют строгого документального учета, для операций ввода, вывода и перевода средств важно сохранять подтверждающие документы. Это поможет избежать проблем в случае внезапных запросов от регуляторов или банков, а также упростит налоговую отчетность.

Главная рекомендация для владельцев криптоактивов — оперативно сделать выписку всех транзакций за максимальный период, который позволяет конкретная криптовалютная биржа. Например, белорусская платформа Bybit предоставляет выписки только за последние шесть месяцев. Более старые данные можно попробовать запросить через службу поддержки, и, возможно, биржа сможет предоставить расширенную информацию, - отметил Виктор Суздальцев.

Он добавил, что для безопасности финансовой истории эксперты советуют регулярно (раз в 5-6 месяцев) сохранять выписки транзакций на внешние носители. Это позволит оперативно предоставить документы в случае запроса со стороны банков, налоговых органов или правоохранительных структур.

Дополнительные меры

По словам руководителя криптошколы, помимо стандартных выписок, пользователям рекомендуется:

Делать скриншоты личного кабинета с указанием даты и учетных данных

Записывать видеоэкраны с пролистыванием истории операций

Вести учет всех вводов и выводов средств, а также значительных перемещений средств внутри бирж

Эти меры помогут не только в случае налоговых проверок, но и при необходимости подтверждения происхождения средств при финансовых операциях.

“Криптовалютный рынок сегодня стремительно выходит из “дикого” состояния, когда операции могли проводиться без документального подтверждения. Сегодня владельцам цифровых активов стоит привыкать к ведению отчетности, формированию архивов транзакций и документированию всех значимых финансовых операций”, - подчеркнул эксперт.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, какие криптовалютные операции в Беларуси облагаются налогом, а какие нет:

Какие криптовалютные операции в Беларуси облагаются налогом, а какие нет? Разобрали с главой криптошколы спорные моменты