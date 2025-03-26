Житель Пинска заработал на крипте 2,5 млн рублей. Сколько конфисковал суд?

Опубликовано: 26.03.2025 20:32 , Обновлено: 26.03.2025

Экономический суд Брестской области привлёк пинчанина к административной ответственности за незаконную торговлю криптовалютой. Как сообщила пресс-служба, за полтора года мужчина успел совершить почти 3800 сделок и получить незаконный доход на сумму свыше 2,55 миллиона белорусских рублей.

Согласно материалам дела, белорус на протяжении почти полутора лет активно помогал другим лицам проводить операции с криптовалютами, а также сам участвовал в таких сделках.

Важный момент: для этого он использовал криптовалютную биржу, которая не зарегистрирована в Беларуси и не является резидентом Парка высоких технологий (ПВТ).

Суд установил, что пинчанин совершил 3 792 успешные сделки по продаже цифровых токенов. Сумма дохода, полученного от этой деятельности, признанной незаконной, составила 2 554 706,99 рубля .

Напомним, белорусское законодательство (в частности, Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики») определило, что заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оказанием услуг по сделкам с криптовалютой, могут только резиденты ПВТ (операторы криптоплатформ и т. д.).

Кроме того, Указ № 367 запретил физлицам-резидентам Беларуси покупать и продавать криптовалюту вне официальных белорусских криптобирж и обменников. Пинчанин эти требования нарушил.

Рассмотрев дело, экономический суд Брестской области признал его виновным по части 3 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях (Незаконная предпринимательская деятельность). Наказание выглядит следующим образом:

Штраф в размере 50 базовых величин (2 100 рублей).

Конфискация 1% от суммы незаконно полученного дохода, что составило 25 547,07 рубля.

Таким образом, общая сумма взыскания составила 27 647,07 рубля . При этом суд решил не применять конфискацию «орудия и средства совершения административного правонарушения». Вероятно, речь идёт о компьютерах или смартфонах, использовавшихся для сделок.

Постановление суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

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