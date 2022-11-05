В Бобруйске стали продавать сливки в тетрапаках из-под шоколадного коктейля. Это как?

Опубликовано: 05.11.2022 16:57 , Обновлено: 05.11.2022

В Бобруйске покупатели заметили, что обычные сливки стали продавать в магазинах в таре из-под шоколадного коктейля «Веселые внучата. Шоколад. Коктейль молочный».

Журналисты издания Komkur.info сами [link href=“https://komkur.info/novosti-bobrujska/v-kakoj-upakovke-spryatalis-slivki-interesnaya-pokupka-v-bobrujskom-magazine” rel=“noopener” target=“_blank”] проверили [/link] и подтвердили наличие странного продукта, сходив в магазин.

«Да вы не сомневайтесь, там действительно сливки. Мы на «Крынке» (“Бабушкина крынка”) спрашивали. Реальный состав напечатан на обороте», - передает издание слова продавца.

Однако журналисты все равно позвонили на телефонную линию предприятия. «В связи с тем, что сейчас временно образовалась некоторая нехватка упаковки тетрапак на сливки, руководством было принято решение наливать в упаковку, которая есть в наличии, и клеить этикетку с составом. Причина нехватки — санкции, а тетрапак французский. Но сейчас в России ведется разработка упаковочного материала тетрапак», - пояснил производитель.

Ранее Телеграф сообщил, что министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло 26 октября заявил, что на данный момент упаковка тетрапак в Беларусь импортируется из России, Китая и “некоторых европейских стран”. И проблем с ней нет.

Брыло рассказал, что с созданием производства тетрапака в Беларуси до конца года — «Есть намётки»