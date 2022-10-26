Брыло рассказал, что с созданием производства тетрапака в Беларуси до конца года - "Есть намётки"

Опубликовано: 26.10.2022 11:41 , Обновлено: 26.10.2022

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло 26 октября заявил, что на данный момент упаковка тетрапак в Беларусь импортируется из России, Китая и "некоторых европейских стран". И проблем с ней нет.

“У нас есть наметки по производству некоторых видов упаковки в стране, мы над этим сейчас работаем”, - сообщил он, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/brylo-ob-upakovke-dlja-moloka-idut-postavki-iz-za-rubezha-prorabatyvaetsja-i-proizvodstvo-v-strane-531457-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

В то же время, чиновник заявил, что “сейчас никаких вопросов с тетрапаком нет, все решено”.

“У нас нет никаких проблем с упаковкой, это видно на прилавках”, - привел он доказательство.

Ранее Александр Лукашенко приказал министру сельского хозяйства и продовольствия разобраться с дефицитом тетрапаков, из-за которого молоко стали продавать в пластиковых бутылках и пакетах.

“Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был”, - заявил он в августе 2022 года, приказав наладить производство до конца 2022 года.

Как ранее писал Телеграф, Александр Лукашенко на расширенном совещании с министрами договорился 9 августа, что в Беларуси будут выпускать молоко не в тетрапаках. Все дело в том, что из-за санкций упаковки не хватает. А Белорусские производители не умеют такую делать в нужных объемах.

Александр Лукашенко предложил министру выйти к людям и сказать почему тетрапаков не будет.

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