«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?

Опубликовано: 04.01.2024 09:39 , Обновлено: 04.01.2024

С 4 января "Беларусбанк" начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент - всего 4% годовых на весь срок кредитования. Узнали, кому и сколько денег банк готов выдать "на родныя тавары".

“На родныя тавары” - так называется сам кредит и, как пояснили в финансовом учреждении, его запустили для “поддержания инициативы правительства Республики Беларусь по стимулированию розничной торговли товарами белорусских производителей”. То есть потратить кредитные средства можно исключительно на покупку товаров белорусского производства.

Заместитель председателя правления “Беларусбанка” Светлана Кожекина выразила уверенность в том, что “стимулирование спроса на отечественные товары будет иметь положительное влияние на развитие предприятий”, а самим белорусам “поможет улучшить свой быт, повысить качество жизни”.

“Тем более, этот год объявлен Годом качества, а качество – это синоним товаров отечественных брендов”, — подчеркнула Кожекина.

На каких условиях “Беларусбанк” выдаст кредит под 4%?

Кредит “Беларусбанк” готов выдавать на 3 года под фиксированную ставку 4% годовых (она останется неизменной в течение всего срока кредитования). Максимальная сумма кредита составляет 300 базовых величин (на данный момент это равнозначно 12 тыс. рублей ).

Впрочем, для каждого белоруса итоговая сумма кредита может отличаться, поскольку она зависит от платежеспособности заявителя. Более того, на руки заявитель деньги не получит - кредитные средства банк перечислит на счета продавца безналично, на основании документов на оплату товара (счет-фактуры или договора).

Подать заявку на получение данного кредита можно:

обратившись в отделение банка,

посредством Интернет-банкинга или М-банкинга,

оформив заявку на официальном сайте банка.

Ранее Телеграф рассказал, какие именно товары и каких белорусских производителей можно приобрести на условиях льготного кредитования “Беларусбанка”. Среди них - мебель, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи, керамическая плитка и санитарно-техническое оборудование, телевизоры, а также некоторые виды техники.

Совмин предложил «Беларусбанку» выдавать белорусам до 12 тыс. рублей кредита под 4%. На какие товары?