Появился обновлённый список работ, которыми Минтруда разрешило заниматься несовершеннолетним белорусам

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Опубликовано: 09.04.2025 07:47 , Обновлено: 09.04.2025

На Национальном правовом интернет-портале 9 апреля выложили изменения, внесённые в перечень лёгких видов работ, к которым разрешается привлекать подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Список пополнился шестью пунктами, а некоторые старые пункты претерпели изменения. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, чем теперь можно заниматься белорусским подросткам, желающим подработать на каникулах или в свободное время.

Как оказалось, из шести новых пунктов абсолютно новыми для подростков являются только три:

Разборка, ремонт и сборка простых узлов, механизмов, приборов, аппаратов, сборка мебели с применением простых приспособлений и ручного слесарного инструмента.

Сшивка изделий вручную; намотка вручную с закреплением концов изделий; обрезка излишков нитей на изделиях; выворачивание деталей и изделий; складывание, пересчет изделий; подготовка отдельных деталей для комплектования готового изделия; сборка коробок вручную; упаковка изделий вручную; оклеивание коробок скотчем; изготовление декоративных элементов из заготовленных деталей вручную; нарезка различных материалов на полосы; приклеивание этикеток вручную.

Работы в справочно-информационных и диспетчерских службах.

Ещё три пункта в старой редакции перечня фигурировали в несколько ином виде, а теперь были выделены законодателями в отдельные положения, в частности:

Работы по сортировке, доставке почтовых отправлений, печатных средств массовой информации.

Работы по оформлению помещений для проведения торжественных мероприятий, по оказанию услуги флориста.

Местная доставка на дом еды, товаров.

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Ещё несколько старых пунктов претерпели изменения. Так, если предыдущей версией документа подросткам разрешалось участвовать в “работах по оказанию услуг по уборке территорий, квартир”, то теперь законодатели прописали важное ограничение - подросткам нельзя будет заниматься уборкой производственных территорий и помещений, а также убираться там, где требуется применение дезинфицирующих средств.

Исчез в обновлённой версии перечня пункт “выдача в прокат спортивного инвентаря, снаряжения, дисков, видеокассет (без принятия выручки)” - его заменили более общим понятием - “работа в пунктах проката”, причём ограничение по принятию выручки из постановления исчезло. Курьерские услуги в документе заменили формулировкой “местная доставка на дом еды, товаров”.

Пункт про работы по ремонту и переплету книг дополнили “обслуживанием читателей в библиотеках”, а к “сервировке столов и сбору грязной посуды в объектах общественного питания” добавили “приём заказов и подачу порционных блюд”, а также “мойку посуды ручным способом”.

Несколько видоизменился и пункт, позволяющий подросткам работать в торговых точках. Теперь им доступны там следующие работы:

взвешивание на весах,

комплектование, сортировка, упаковка товаров и комплектующих изделий,

сортировка и ремонт тары,

укладка на полки,

установка ценников на товары,

контроль сроков годности пищевой продукции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что незадолго до этого Министерство труда и социальной защиты утвердило новый перечень работ, к которым в Беларуси запрещается привлекать лиц моложе 18 лет.

Появился полный список работ, на которых в Беларуси запретили привлекать подростков