Минтруда Беларуси назвало 6 профессий с «высоким спросом». А кому «сложнее всего трудоустроиться»?

📊 Анализ

Опубликовано: 07.04.2025 15:29 , Обновлено: 07.04.2025

Какие специалисты сейчас нужнее всего белорусским нанимателям, а кому, наоборот, найти работу труднее? Министерство труда и социальной защиты представило своё видение ситуации, основанное, как утверждается, на анализе данных общереспубликанского банка вакансий.

По версии Минтруда, в топ «наиболее востребованных» профессий (среди почти 190 тысяч предложений) вошли представители так называемых «синих воротничков»:

Водители

Продавцы

Электромонтёры

Слесари-сантехники

Также, по данным ведомства, наблюдается «высокий спрос» на:

Медработников

Инженеров

В целом, на долю рабочих профессий, по подсчётам Минтруда, приходится около двух третей всех вакансий.

А вот кому, по оценке министерства, найти работу «сложнее всего» — так это представителям офисных профессий:

Экономистам

Юристам

Административным сотрудникам

Именно в этих сферах, как заявили в ведомстве, наблюдается «повышенная конкуренция».

Географически, больше всего вакансий, по данным Минтруда, сосредоточено в Минске (более четверти), где особенно ищут айтишников, работников торговли и медиков. Минская и Брестская области, как сообщается, также нуждаются в кадрах, в основном для промышленности и логистики.

Министерство также поделилось статистикой по скорости трудоустройства, заверив, что большинство безработных находят работу за 1-3 месяца, а 70% — даже менее чем за месяц после обращения в службу занятости. В качестве инструмента предлагаются и госпрограммы переобучения, после которых выпускники, по утверждению ведомства, быстро трудоустраиваются.

Не забыли в Минтруда и про молодёжь: сообщается об недавнем уточнении списка работ, на которые запрещено брать несовершеннолетних. Это, по мнению министерства, должно сделать процесс найма подростков (с 14 или 16 лет) более «понятным» для нанимателей и расширить их возможности, например, в общепите или полиграфии. Про это рассказывали и журналисты Telegraf.news.

Появился полный список работ, на которых в Беларуси запретили привлекать подростков