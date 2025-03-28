Появился полный список работ, на которых в Беларуси запретили привлекать подростков
Министерство труда и социальной защиты утвердило новый перечень работ, к которым в Беларуси запрещается привлекать лиц моложе 18 лет. Полный список 28 марта опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно тексту документа, несовершеннолетних в Беларуси, как и прежде, запрещается привлекать к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжестей вручную, если их вес превышает установленные для них предельные нормы. Впрочем, в этом пункте есть важная оговорка: “если иное не установлено законодательными актами”.
Также несовершеннолетним запрещено работать на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (те самые профессии, которые дают право на повышенную пенсию по возрасту - за работу с особыми условиями труда).
Есть в постановлении и точный перечень рабочих специальностей, которые закрыты белорусам до достижения 18-летнего возраста. Помимо работ на промышленном производстве, а также таких очевидно опасных работ, как промышленный альпинист или спасатель-пожарный, есть и более простые работы, которые всё ещё недоступны белорусским подросткам, например:
- сторож,
- конюх,
- возчик,
- водитель электро- и автотележки,
- кормач,
- дояр.
[info_b]С полным перечнем работ, запрещённым для подростков, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что в результате пересмотра этого перечня более 160 профессий, включая поваров и кондитеров, стали доступны для трудоустройства подростков до 18 лет.
Минтруда разрешило несовершеннолетним белорусам работать поварами и кондитерами. Кем ещё?