Повышение цен и новые тарифы. life:) и A1 объявили об изменениях. Что ждать клиентам?

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Опубликовано: 22.08.2023 14:06 , Обновлено: 22.08.2023

Мобильные операторы life:) и А1 объявили об очередных новшествах: некоторые тарифные планы отправились в архив, появились новые предложения, а на пару услуг повысились цены.

Так, life:) с 29 августа перестанет оказывать некоторые услуги. Например, будут закрыты “5 минут на все сети на сутки”, “10 ГБ”.

Также с 22 августа изменилась стоимость некоторых тарифов. Сообщается, что повышение коснулось тех тарифных планов, цена на которые не менялась около года.

Абонплата станет больше на 1 рубль на тарифах:

“Бесконечный” ― 15,9 руб/мес.;

“Бесконечный+” ― 19,9 руб/мес;

“Бесконечный Pro”, “Всё включено”, “Play” ― 24,9 руб/мес.

На тарифном плане “Стоо” абонплата составит 17,5 руб/мес.

Ознакомиться со всеми изменениями можно здесь.

А в пресс-службе оператора А1 сообщили, что с 15 августа появились новые тарифные планы — линейка «Драйв». Например, тариф «Драйв анлим» с безлимитным интернетом обойдется в 27 рублей в месяц.

Для пенсионеров и людей, имеющих право на льготы, оператор запустил тарифный план „Заботливый“.

Для детей ввели тариф „Детский“, благодаря которому «больше не придется беспокоиться о превышении интернет-трафика», — уверяют в А1.

Для туристов, приехавших в Беларусь, оператор ввел тарифный план «Драйв турист» — с безлимитным доступом в интернет и 700 минутами на вызовы в сети всех белорусских операторов.

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Некоторые тарифные планы отправили в архив: «Социальный», «Проще простого», «Пенсионный», «Непоседа», «Без переплат», «Анлим XS», «ГИГА 30», «ГИГА 100», «Драйв 5», «Драйв 20», «Без Лимита 2.0», «Турист 2.0». Теперь они недоступны для подключения или смены тарифного плана. «Действующие абоненты продолжат пользоваться ими на прежних условиях», — уточнил оператор.

Напомним, ранее Телеграф уже писал о других новшествах, которые ввели мобильные операторы:

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