Почему белорусам не стоит выводить крипту напрямую с Binance и Bybit даже на легальные криптообменники? Глава криптошколы назвал риски

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Опубликовано: 24.02.2025 11:17 , Обновлено: 24.02.2025

Вывод криптовалюты в рубли — вопрос, который волнует многих владельцев цифровых активов. В частности, когда речь идёт о переводах с иностранных бирж, таких как Binance, на легальные сервисы в Беларуси, такие как Whitebird. На первый взгляд, процесс кажется простым: отправил крипту с биржи — получил рубли. Виктор Суздальцев, руководитель криптошколы Consensus School предупредил, что так делать не стоит.

[info_b]Виктор Суздальцев - CEO и кофаундер криптошколы Consensus School. Работает на рынке криптовалют 7 лет. Начинал карьеру в качестве сооснователя и директора криптобиржи Bynex. Также работал главным операционным директором криптобиржи Free2ex.[/info_b]

Эксперт отметил, что “вывод криптовалюты в рубли с иностранной биржи, той же Binance, например, через легальный белорусский сервис, такой как Whitebird, не является нарушением закона ”.

“Однако такой способ сопряжён с рядом рисков, поэтому я рекомендую использовать личный кошелёк как промежуточное звено между биржей и сервисом обмена. Я делаю так сам и своим ученикам это всегда рекомендую”, — пояснил он.

Криптовалютная биржа Binance. Фото иллюстрационное

“Настоящая головная боль”

Причина кроется в законодательстве Беларуси, которое косвенно запрещает перевод криптовалюты с чужого аккаунта. И хотя владелец считает биржевой аккаунт своим, технически при выводе криптовалюта поступает не с его личного кошелька, а с кошелька биржи. “Для белорусских платформ это может выглядеть подозрительно”, отметил Виктор Суздальцев. Некоторые сервисы закрывают на это глаза, но другие могут отклонить транзакцию либо потребовать подтверждения принадлежности кошелька или аккаунта пользователю.

Помимо этого, каждая поступающая на белорусскую биржу криптовалюта проходит проверку. Так, по словам главы криптошколы, комплаенс-службы белорусских бирж и обменников применяют специализированное программное обеспечение, чтобы оценивать “чистоту” поступающих в рамках транзакции средств.

Если криптовалютный актив будет признан “нечистым” (например, связанным с подозрительными транзакциями или прошедший через адреса, помеченные как сомнительные), сервис может заблокировать транзакцию и вернёт средства на исходный адрес — в данном случае, на кошелёк иностранной биржи.

“Представьте ситуацию: вы перевели криптовалюту напрямую с Binance на Whitebird, а сервис, проверив её, посчитал нечистой, — привел пример собеседник. — В этом случае средства должны будут вернуться обратно. Но вернут их на тот же адрес, с которого крпта пришла. И вот тут возникает проблема: как доказать иностранной бирже, что эти средства принадлежат вам лично? В ряде случаев это становится настоящей головной болью для пользователя”.

Сервис для обмена криптовалют в Беларуси Whitebird

Как избежать проблем с выводом криптовалюты?

Виктор Суздальцев подчеркнул, что лучшее решение — использовать личный кошелёк в качестве промежуточного звена.

“Сначала переведите криптовалюту на свой кошелёк, а затем отправляйте средства на белорусский сервис. Это обеспечит юридическую корректность операции, упростит процедуру проверки средств и обеспечит возможность возврата в случае отказа без лишних сложностей”, - пояснил специалист.

Во-первых, это послужит подтверждением права собственности на криптовалюту — ведь перевод осуществляется с личного адреса. Во-вторых, если сервис всё же откажет в приёме средств, возврат пройдёт без проблем: деньги вернутся на кошелёк пользователя, а не на адрес биржи.

“Конечно, это обойдется немного дороже: ведь придется заплатить комиссию за дополнительную транзакцию. Но безопасность стоит этих затрат, — подчеркнул Суздальцев. — Особенно если речь идёт о значительных суммах. При небольших переводах, возможно, всё пройдёт гладко и без “прокладки”, но лучше не рисковать”.

Как осенний указ повлиял на криптовалютный рынок Беларуси?

Фото иллюстрационное

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что председатель Совета Ассоциации белорусских банков и глава Наблюдательного Совета Альфа-Банка (Беларусь) Андрей Жишкевич прокомментировал для Telegraf.news, как повлиял на рынок криптовалют в Беларуси сентябрьский указ № 367 “Об обращении цифровых знаков (токенов)”.

Так, он обратил внимание на фактор роста популярности криптовалют в Беларуси — возможность их задействования при проведении внешнеэкономических расчетов. Однако рассказал, какое “узкое горлышко” все еще остается.

Как осенний указ повлиял на криптовалютный рынок Беларуси? Жишкевич указал, где «узкое горлышко», а где «новые возможности»