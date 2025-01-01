Пособие на погребение в Беларуси снизилось на 1,4%. Сколько выплачивают с 1 января?

Опубликовано: 01.01.2025 13:58 , Обновлено: 01.01.2025

Вслед за средней зарплатой белорусов с 1 января снизился и размер государственного пособия на погребение. По сравнению с декабрём, сумма уменьшилась на 1,4% или на 31,6 рубля. Посмотрели, на какую материальную помощь от государства могут рассчитывать белорусы, потерявшие близких в январе.

В декабре пособие, которое выплачивали органы соцзащиты родственникам умерших, составляло 2363,4 рубля. Однако, поскольку в ноябре средняя зарплата белорусов упала, соразмерно уменьшилось и это госпособие.

[info_b]Пособие на погребение в Беларуси составляет 100% номинальной начисленной средней зарплаты работников за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти человека.[/info_b]

Таким образом, с 1 января на организацию похорон или кремации государство будет выделять 2331,8 рубл я. На эту же сумму можно получить гарантированные услуги по погребению на безвозмездной основе.

Средняя зарплата белорусов в ноябре снизилась почти на 32 рубля. Как изменилась за год в долларах?

Кстати, Городской многофункциональный ритуальный центр Минска озвучил следующие цены на пакет ритуальных услуг.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что для того, чтобы бесплатно организовать похороны и воспользоваться социальными тарифами на ритуальные услуги, родственники умершего должны предоставить справку о смерти и написать соответствующее заявление. Если человек, который занимался организацией похорон, не получал пособие на погребение, оплачивать оказанные ему гарантированные услуги ему не придётся, но уложиться нужно в рамки установленной законом суммы – того самого пособия на погребение.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?