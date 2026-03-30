Пособие на погребение в Беларуси снижают второй месяц подряд. Новая сумма с 1 апреля

Опубликовано: 30.03.2026 11:12 , Обновлено: 30.03.2026

В Беларуси второй месяц подряд сокращают сумму пособия на погребение. "Гробовые" урезали вслед за средней зарплатой белорусов - в апреле сумма пособия будет приравнена к февральской получке, а она, как показал официальный отчёт Белстата, оказалась чуть ниже, чем в январе.

Согласно данным Национального статистического комитета (Белстат), снижение показателя номинальной начисленной средней зарплаты в Беларуси, закономерно произошедшее в январе после традиционного “жирного” на выплаты декабря, ещё не сошло на нет. Во втором месяце года зарплаты белорусов упали ещё на 14,1 рубля . Соответственно, на эту же сумму сократилось и госопособие, выплачиваемое органами соцзащиты родным умерших белорусов.

Таким образом, с 1 апреля сумма “гробовых” в Беларуси составит 2743 рубля (сейчас пособие составляет 2757,1 рубля).

[inf]Напомним, размер этого госпособия приравнен к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц относительно даты наступления смерти. Подать документы на выплату “гробовых” по закону можно в течение полугода со дня смерти или в течение полугода со дня захоронения, если человек долгое время находился в розыске.[/inf]

Кстати, само пособие вовсе не обязательно получать в денежной форме. На эти средства родственники могут заказать пакет базовых ритуальных услуг по социальным тарифам. Их по закону обязаны как государственные спецорганизации, так и частные юрлица, и даже ИП. Правда, предельные тарифы установлены лишь на строго определенные услуги, которые ранее перечислили в МАРТ.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?